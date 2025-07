61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Câu chuyện của bà Cao chia sẻ trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc:

Tôi họ Cao, 61 tuổi, đã nghỉ hưu được vài năm. Tôi ly hôn không phải vì một biến cố lớn, không phải vì ai phản bội ai, mà đơn giản vì… chúng tôi chẳng còn gì với nhau ngoài cái danh nghĩa "vợ chồng".

Chúng tôi từng sống chung gần cả đời người, nhưng thực chất chỉ tồn tại cạnh nhau, chứ không thật sự kết nối.

Từ lúc còn trẻ, tôi đã cảm nhận được sự xa cách

Những năm còn đi làm, tôi đã từng nhiều lần muốn dứt bỏ. Chồng tôi chẳng mấy khi đỡ đần việc nhà hay chăm con.

Theo ông, phụ nữ phải lo bếp núc, con cái, còn đàn ông có thể về nhà muộn, la cà bạn bè.

Tôi vừa làm việc toàn thời gian, vừa gồng gánh gia đình, điều đó diễn ra suốt bao năm.

Đến khi về hưu, tôi tưởng mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi và mong muốn được cùng chồng hàn huyên, chăm sóc nhau lúc tuổi già. Nhưng không.

Chúng tôi như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại nhưng chẳng bao giờ giao nhau. Ảnh minh họa

Sống cùng, nhưng hoàn toàn cô đơn

Tôi và chồng đã ngủ riêng từ gần 5 năm trước. Lý do ban đầu là ông ấy ngáy to, tôi không ngủ được. Nhưng lý do thật sự là vì… chúng tôi chẳng còn điều gì để chia sẻ.

Ban ngày gặp nhau cũng chỉ là vài câu xã giao. Buổi tối về, mỗi người chúi vào điện thoại, tivi, hay phòng riêng.

Tôi cố gắng bắt chuyện, ông ấy lạnh lùng. Tôi mua món ngon, ông cũng hờ hững.

Chúng tôi như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại nhưng chẳng bao giờ giao nhau.

Và tôi tự hỏi: cuộc hôn nhân kiểu này còn có ý nghĩa gì?

Khi nghỉ hưu, tôi chọn ly hôn để được sống thật với mình

Trước đây tôi ngại dư luận, ngại ảnh hưởng đến con cái. Nhưng giờ tôi đã nghỉ hưu, con gái cũng có gia đình riêng. Tôi không còn vướng bận.

Tôi không muốn sống nốt phần đời còn lại trong một cuộc hôn nhân vô nghĩa, nơi không còn tình yêu, không có sự đồng hành, thậm chí không có cả sự tôn trọng.

Tôi không còn muốn sống chỉ để "giữ hình ảnh gia đình trọn vẹn" nữa. Tôi chọn sống thật với cảm xúc của mình.

Tìm lại hạnh phúc, dù muộn còn hơn không bao giờ

Tôi biết, ở tuổi này tái hôn là điều rất khó. Nhưng tôi không ly hôn để tìm người mới. Tôi ly hôn để tìm lại chính tôi.

Một mình nhưng không cô đơn, vẫn hơn là sống cùng một người mà cả ngày không có nổi một ánh mắt ấm áp hay một câu hỏi han chân thành.

Phụ nữ tuổi 60 ly hôn không phải là mất mát. Đó là sự tự do.

Thay vì cố sửa một mối quan hệ đã chai sạn, tôi chọn buông

Tôi không oán trách chồng. Chúng tôi đơn giản là đã không còn cùng bước từ rất lâu rồi.

Những khác biệt về tư duy, lối sống, cách yêu sau hàng chục năm không thay đổi, thì không còn gì để hy vọng.

Tôi không chọn sửa nữa. Tôi chọn kết thúc để sống thanh thản, để mỗi ngày không còn cảm giác gượng ép.

Tôi không hối tiếc

61 tuổi, tôi ly hôn. Nhiều người sốc, nhiều người tiếc thay. Nhưng tôi không tiếc.

Tôi đã sống vì người khác đủ lâu. Giờ là lúc tôi sống cho chính mình.

Bốn chìa khóa cho một cuộc ly hôn hoa râm

Bắt đầu lại từ đầu ở tuổi trung niên có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, nhưng có rất nhiều điều có thể làm để tạo ra một tương lai hậu ly hôn tốt đẹp hơn.

Thực hiện tốt bốn yếu tố quan trọng sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng hơn.

Một phần quan trọng của một cuộc ly hôn ở tuổi xế chiều thành công là đặt nền móng cho một tương lai đầy hy vọng. Ảnh minh họa

Xác định rõ những gì bạn muốn

Khi ly hôn sau nhiều thập kỷ chung sống, bạn phải đối mặt với không chỉ một mà là hai nguồn gốc của sự không chắc chắn: viễn cảnh về một cuộc sống độc thân cộng với những ẩn số xung quanh độ tuổi thường gắn liền với việc nghỉ hưu.

Bạn thực sự muốn gì từ cuộc sống? Cuộc sống hàng ngày đó trông như thế nào? Bạn muốn trở thành một phần của cuộc sống đó với ai (bạn bè, gia đình, những mối quan hệ nghề nghiệp)?

Dành thời gian để suy nghĩ (càng chi tiết càng tốt) cuộc sống lý tưởng của bạn sẽ như thế nào. Viết nó ra. Chỉ mời những người giúp bạn trở nên tốt hơn hoặc nuôi dưỡng tâm hồn tham gia vào chương tiếp theo của mình.

Kiểm tra các lựa chọn của bạn

Có những phương pháp ly hôn nhân đạo và hợp lý, nhờ sự trợ giúp của những cá nhân được đào tạo chuyên nghiệp (chẳng hạn như người hòa giải và huấn luyện viên ly hôn) để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất.

Các quy trình này giải quyết tất cả các khía cạnh của việc ly hôn, bao gồm cả tài chính và tình cảm, đồng thời có thể giúp bạn vượt qua thời gian thử thách. Khám phá tất cả các lựa chọn, sau đó tin vào trực giác của bạn.

Thuê trợ giúp chuyên nghiệp có trình độ

Một luật sư ly hôn có trình độ tốt, người lập kế hoạch tài chính, nhà phân tích tài chính ly hôn có thể đưa ra các chiến lược về thuế và tài sản chiến lược cũng như kiến thức chuyên môn tài chính vững chắc giúp bạn đạt được sự ổn định tài chính trong tương lai, trong thời kỳ hỗn loạn về mặt cảm xúc.

Đầu tư thời gian và tiền bạc trước để thuê đội ngũ phù hợp là rất quan trọng để điều hướng vụ ly hôn, đưa ra quyết định thông minh và đàm phán hợp lý. Điều này sẽ đảm bảo bạn có được một kết quả không hối tiếc.

Xây dựng một tương lai bền vững

Một phần quan trọng của một cuộc ly hôn ở tuổi xế chiều thành công là đặt nền móng cho một tương lai đầy hy vọng.

Tiến sĩ Joe Coughlin, viện Công nghệ Massachusetts, gợi ý một cuộc sống tốt đẹp dựa trên việc có tài chính lành mạnh, mạng lưới xã hội thịnh vượng, ý thức rõ ràng về mục đích và niềm vui, khi bạn mong đợi một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.

Đảm bảo rằng bạn đang đặt ba chữ "F" làm nền tảng cho một tương lai bền vững: Friend (bạn bè), Finances (tài chính) và Forward Focus (tập trung vào tương lai). Khi bạn có sẵn cả ba yếu tố này, khả năng cao là bạn sẽ kết thúc ở một nơi tốt hơn bất chấp sự thay đổi trong cuộc sống mà bạn có thể không bao giờ ngờ tới.