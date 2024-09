6 lý do khiến phụ nữ bị đau sau 'chuyện ấy' và cách điều trị

Đau khi quan hệ tình dục do nhiều nguyên nhân, cơn đau có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trong vùng sinh dục. Nhiều phụ nữ ngại đi khám vì cảm thấy xấu hổ nên thường tránh quan hệ tình dục để hạn chế những cơn đau. Dưới đây là 6 lý do phổ biến dẫn đến đau đớn khi quan hệ tình dục, cùng với các triệu chứng nhận biết.

1. Khô âm đạo có thể gây đau khi quan hệ tình dục

Khô âm đạo dẫn đến đau khi quan hệ tình dục.

Nếu đang phải đối mặt với tình trạng khô âm đạo thì việc giao hợp đau với phụ nữ là điều không thể tránh khỏi. Khô âm đạo thường biểu hiện rõ ràng nhất khi quan hệ tình dục. Nếu âm đạo không được bôi trơn đủ, ma sát khi quan hệ tình dục có thể gây đau và khó chịu.

Do đó, nên dành thời gian trước khi quan hệ để đảm bảo hoàn toàn hưng phấn. Hoặc nhờ đến sự trợ giúp của chất bôi trơn, có thể lựa chọn gel bôi trơn dạng nước hoặc dạng gel. Điều này sẽ giúp việc thâm nhập dễ dàng hơn và sẽ cảm thấy bớt đau hơn bình thường.

2. Viêm âm đạo

Viêm âm đạo là tình trạng âm đạo bị viêm nhiễm dẫn đến tiết dịch có mùi hôi khó chịu, ngứa và đau. Viêm âm đạo do nhiều nguyên nhân như vi khuẩn, viêm do nấm men (Candida), viêm do trùng roi Trichomonas, viêm do virus, viêm do lậu (Chlamydia),

Viêm âm đạo khiến các cơ âm đạo ở cửa âm đạo của phụ nữ bị co thắt và thắt chặt một cách không chủ ý. Điều này khiến dương vật khó hoặc thậm chí không thể đưa vào.

Viêm âm đạo cần được đi khám và điều trị bằng thuốc. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng viêm nhiễm âm đạo. Phụ thuộc vào nguyên nhân mà bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị khác nhau. Do đó, chị em tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc uống và đặt rửa khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

3. Bệnh lây truyền qua đường tình dục

Nếu bị đau âm đạo khi quan hệ, có thể là nguyên nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục . Để ngăn chặn tình trạng này, hãy luôn thực hành tình dục an toàn, chung thủy. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến ảnh hưởng đến sức khỏe âm đạo của phụ nữ bao gồm nhiễm trùng HPV, mụn rộp sinh dục, HIV và bệnh lậu.

4. Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung xảy ra khi các mô thường nằm bên trong tử cung được tìm thấy ở các bộ phận khác của cơ thể, thường là vùng xương chậu.

Các triệu chứng có thể xuất hiện theo những cách gây khó khăn cho việc chẩn đoán tình trạng. Một số triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón, đau phần trên cơ thể, đi tiểu nhiều hoặc cảm giác đau như dao đâm. Những triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với các tình trạng khác, chẳng hạn như viêm ruột thừa, hội chứng ruột kích thích, bệnh tâm thần hoặc u nang buồng trứng .

Vì vậy, nếu bị đau bất thường khi quan hệ tình dục, phụ nữ cần đi khám. Các phương pháp điều trị lạc nội mạc tử cung dựa trên tình trạng bệnh của từng người. Mục tiêu chung của việc điều trị là kiểm soát và loại bỏ lạc nội mạc tử cung, đồng thời bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh.

Bác sĩ thường khuyến nghị bệnh nhân nên bắt đầu điều trị lạc nội mạc tử cung bằng thuốc trước và chỉ chuyển sang phẫu thuật nếu điều trị thuốc không đạt được hiệu quả mong muốn.

5. U nang buồng trứng

U nang buồng trứng có thể là nguyên nhân gây đau khi quan hệ tình dục.

Nếu chị em có u nang buồng trứng lớn hơn, tình trạng của dương vật có thể trầm trọng hơn khi quan hệ tình dục. Những u nang này thậm chí đôi khi bị rách mở, rò rỉ chất lỏng. U nang buồng trứng có thể do một tình trạng tiềm ẩn khác gây ra, chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung hoặc có thể phát triển trong thời kỳ mang thai.

U nang buồng trứng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tùy từng độ tuổi, mức độ bệnh, dựa trên các thông tin về triệu chứng, kích thước, số lượng, vị trí của u nang buồng trứng mà phương pháp điều trị phù hợp sẽ khác nhau. Bác sĩ kê thuốc để giảm sự phát triển của khối u cũng như giảm triệu chứng bệnh. Trường hợp khối u có thể vẫn phát triển (chậm hoặc rất nhanh) nếu ngừng thuốc, hoặc không thể dùng thuốc kéo dài do gặp các tác dụng phụ khiến bệnh không được cải thiện, cần mổ loại bỏ khối u.

6. Bệnh viêm vùng chậu

Bệnh viêm vùng chậu khiến ống dẫn trứng, buồng trứng hoặc tử cung bị viêm. Điều này làm cho việc quan hệ tình dục trở nên rất đau đớn. Tình trạng này thường là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn do nhiễm trùng và cần được điều trị ngay lập tức.

Hiện nay biện pháp điều trị viêm vùng chậu phổ biến nhất là dùng thuốc kháng sinh để khắc phục viêm nhiễm. Nếu thấy cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh dùng đồng thời nhiều kháng sinh trong cùng thời điểm và tuyệt đối không được quan hệ tình dục. Nếu sau thời gian từ 5 - 7 ngày thời gian dùng thuốc không hiệu quả có thể sẽ cần phải thực hiện phẫu thuật. Vì thế, khi có nghi ngờ dấu hiệu của bệnh lý này, tốt nhất nên đến gặp bác sĩ phụ khoa để được chẩn đoán và có hướng trị bệnh phù hợp nhất.

Ngoài ra, đau khi quan hệ tình dục còn có thể do các nguyên nhân khác như: cuộc sống hàng ngày căng thẳng, thay đổi nồng độ estrogen hoặc teo âm đạo do tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, có phản ứng dị ứng với dung dịch vệ sinh, băng vệ sinh, xà phòng thơm, chất bôi trơn, bao cao su hoặc thụt rửa, sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, kích thích hoặc bôi trơn, chẳng hạn như một số loại thuốc tránh thai… Nếu tình trạng này kéo dài, chị em cần đi khám chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn, thăm khám cụ thể.