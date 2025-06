Bí mật tạo nên sự hấp dẫn thực sự trong chuyện gối chăn

Trong không gian riêng tư nhất, nơi mọi lớp trang phục được gỡ bỏ, chính thái độ với bản thân mới là thứ khiến bạn trở nên quyến rũ – hoặc lúng túng.

Ảnh minh họa.

Không cần hoàn hảo – chỉ cần bạn chấp nhận mình

Tiến sĩ tâm lý Phạm Thị Mai Hương, chuyên gia trị liệu hôn nhân và giới tính, khẳng định: “Nhiều người nhầm tưởng rằng chỉ khi thân hình không tì vết mới xứng đáng được yêu, được ham muốn. Nhưng thực tế, thứ khiến đối phương bị hút vào là năng lượng tích cực và cảm giác bạn không tự ti về bản thân".

Một cái bụng mềm, một vết rạn da, hay những đường cong chưa chuẩn mẫu không khiến chuyện chăn gối kém phần hứng thú – trừ khi chính bạn cảm thấy xấu hổ về chúng. Ngược lại, khi bạn tự tin bước ra từ phòng tắm, mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt người bạn đời, cơ thể ấy trở nên gợi cảm đến lạ thường.

Tự tin – yếu tố lan truyền cảm xúc

Sự tự tin không chỉ giúp bạn chủ động hơn trong cuộc yêu, mà còn khiến đối phương cảm thấy thoải mái, tự do bộc lộ cảm xúc thật của họ. “Khi một người tự tin thể hiện bản thân trong chuyện ấy, họ như đang cho phép người kia cũng được là chính mình,” – chuyên gia tư vấn giới tính Nguyễn Đức An chia sẻ. “Sự an toàn và hấp dẫn thường đến cùng lúc, và đều bắt nguồn từ sự chấp nhận".

Tự tin đến từ đâu?

Không phải ai cũng sinh ra đã yêu cơ thể mình. Nhưng bạn có thể bắt đầu bằng việc tử tế với nó: ăn uống điều độ, tập luyện để khỏe mạnh, mặc những gì khiến bạn thấy thoải mái, chăm sóc da và tóc không vì ai khác – mà vì chính bạn.

Và đặc biệt, thay đổi cách bạn nói về bản thân. Đừng tự trêu đùa hay hạ thấp mình trước mặt người kia. Vì những gì bạn tin về mình – chính là những gì người ấy sẽ tiếp nhận.

Quyến rũ là cảm xúc, không phải kích thước

Tình dục không phải là một cuộc trình diễn thời trang. Đó là không gian của sự thật thà, cảm xúc và kết nối. Và sự tự tin chính là lớp “nội y” quyến rũ nhất mà bạn có thể mang theo vào phòng ngủ.

Khi bạn yêu lấy thân thể mình – bạn không cần cố gắng để hấp dẫn. Bạn vốn dĩ đã vậy.

