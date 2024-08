8 loại thực phẩm giàu biotin giúp tóc mọc nhanh và khỏe

1. Vai trò của biotin đối với sức khỏe của tóc



Biotin hay còn gọi là vitamin B 7, là một loại vitamin tan trong nước, thuộc nhóm vitamin B, một nhóm chất dinh dưỡng chính cần thiết cho các chức năng trao đổi chất, thần kinh, tiêu hóa và tim mạch.

Đặc biệt, vitamin B7 rất cần thiết để duy trì làn da, mái tóc và móng khỏe mạnh. Biotin có lợi cho tóc vì nó giúp giảm tình trạng rụng tóc ở người lớn và cải thiện quá trình tổng hợp protein cũng như cấu trúc của keratin, một loại protein tạo nên tóc, da và móng.

Biotin có thể cải thiện sức khỏe da đầu bằng cách giảm khô, bong tróc và ngứa, những yếu tố có thể gây rụng tóc. Nó cũng giúp điều chỉnh sản xuất bã nhờn, giúp da đầu được dưỡng ẩm, ngăn ngừa tóc khô và gãy.

Nếu thiếu vitamin B7 dễ dẫn đến tình trạng tóc mỏng, chẻ ngọn và giòn hoặc viêm da dẫn đến da khô, kích ứng.

Biotin có nhiều trong thực phẩm như quả bơ.

2. Cách bổ sung biotin an toàn

Vì có vai trò quan trọng với cơ thể, đặc biệt là sức khỏe của tóc, da và móng nên biotin được sử dụng như một trong những giải pháp giúp làm đẹp da, khỏe tóc, giảm gãy rụng tóc.

Vì vậy có thể cân nhắc bổ sung biotin trong các trường hợp như bị rụng tóc do thiếu biotin; tóc khô xơ, yếu, chẻ ngọn và gãy rụng do sử dụng nhiều lần các phương pháp tạo kiểu tóc hoặc do căng thẳng, mất ngủ gây rụng tóc…

Về cách bổ sung an toàn, thông thường mọi người có thể nhận đủ biotin từ chế độ ăn uống. Nếu chế độ ăn uống không cung cấp đủ lượng vitamin này thì có thể sử dụng chất bổ sung. Để sử dụng biotin an toàn cần trao đổi với bác sĩ để được tư vấn chính xác cách dùng và liều lượng cần thiết. Lưu ý, thông báo với bác sĩ trước khi dùng biotin nếu có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đang mắc một bệnh lý nào đó, đang uống thuốc trị bệnh, đang mang thai hoặc cho con bú…

3. Nguồn thực phẩm giàu biotin giúp tóc mọc nhanh và khỏe

BS. CKII Nguyễn Trúc Quỳnh, Khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, các nguồn thực phẩm giàu biotin bao gồm lòng đỏ trứng, nội tạng động vật như gan, thận, ngũ cốc, các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng, hồ đào, quả óc chó, bơ hạt, các loại rau như súp lơ, nấm, đậu nành, các loại đậu khác và trái cây như chuối, quả mâm xôi...

Trứng

Trứng là một trong những nguồn cung cấp biotin tốt nhất. Trứng cũng chứa các các vitamin A , D, E, B12 hỗ trợ các yếu tố khác nhau cho sức khỏe của tóc và da đầu. Vitamin D và E thúc đẩy sự phát triển của tóc và bảo vệ chống lại stress oxy hóa, vitamin A hỗ trợ tạo ra bã nhờn, giúp da đầu được dưỡng ẩm.

Quả bơ

Ăn quả bơ thường xuyên giúp tóc khỏe mạnh hơn. Loại trái cây giàu dinh dưỡng này tốt cho sức khỏe tóc và làn da nhờ hàm lượng vitamin C , E. Trong khi vitamin C thúc đẩy quá trình tạo collagen, một thành phần thiết yếu của cấu trúc tóc thì vitamin E hỗ trợ phục hồi tổn thương da đầu. Một khẩu phần bơ 100g chứa từ 3,2 - 10mcg biotin.

Khoai lang

Ăn khoai lang có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc và tăng cường nang tóc do có nhiều biotin, với 2,4mcg biotin trong nửa cốc khoai lang nấu chín. Khoai lang cũng là nguồn cung cấp beta-carotene và vitamin A tốt. Cơ thể cần vitamin A để tạo ra bã nhờn cung cấp chất dưỡng tự nhiên cho tóc và da đầu khỏe mạnh.

Các loại hạt

Các loại hạt phổ biến có hàm lượng biotin cao bao gồm: quả óc chó, đậu phộng, quả hồ đào, hạnh nhân và hạt hướng dương. Trong 1/4 cốc hạnh nhân chứa 1,5mcg biotin và một lượng hạt hướng dương tương tự chứa 2,6mcg biotin.

Cá hồi

Loại cá lành mạnh này có thể bảo vệ tóc theo hai cách, đó là cung cấp acid béo omega-3 và biotin. Omega-3 được tìm thấy trong các tế bào lót da đầu, cung cấp dầu giúp giữ ẩm cho da đầu và tóc.

Cá hồi cung cấp acid béo omega-3 và biotin giúp tóc khỏe.

Nấm

Nấm có hàm lượng dinh dưỡng và lượng biotin cao. Một khẩu phần gồm 20 mũ nấm nhỏ chứa 10% giá trị khuyến nghị hàng ngày của biotin (2,6mcg). Một cốc nấm thái hạt lựu chứa 5,6mcg biotin.

Chuối

Ngoài carbohydrate, chất xơ, vitamin B, kali và đồng, chuối cũng chứa một lượng nhỏ biotin. Một quả chuối có 1% giá trị khuyến nghị hàng ngày của biotin ở mức 0,2 mcg.

Các loại đậu

Biotin có thể được tìm thấy trong các loại đậu. Ví dụ, đậu nành chứa 64% giá trị khuyến nghị hàng ngày ở mức 19,3 mcg trên ¾ cốc. Hàm lượng biotin cũng tương tự trong đậu thận và đậu đen.