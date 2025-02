8 lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

12 giờ trước

GĐXH - Vào viện với lý do nôn ra máu, đại tiện phân đen, sốc mất máu nặng, quá trình điều trị diễn biến phức tạp, xuất hiện hoại tử ruột do nghẹt, nam bệnh nhân hai lần cận kề cửa tử may mắn được cứu sống.