8 tỷ phú có phong cách thời trang sành điệu bậc nhất thế giới

Theo Business Insider , có những vị tỷ phú không chỉ giàu có mà còn sở hữu phong cách thời trang ấn tượng.

Trong danh sách này có sự xuất hiện của những cái tên như Kim Kardashian, Ralph Lauren… Họ là những vị tỷ phú trong ngành thời trang, việc ăn mặc đẹp trở thành yếu tố không thể thiếu hàng ngày.

Bên cạnh đó, cũng có những cái tên khác như Julia Koch and LeBron James, dù không kinh doanh thời trang, họ vẫn sở hữu phong cách cuốn hút.

Laurene Powell Jobs

Nữ doanh nhân với khối tài sản trị giá 13 tỷ USD có phong cách ăn mặc được đánh giá cao. Bà thường xuyên tham dự các buổi dạ tiệc với trang phục cá tính. Khi xuất hiện tại các sự kiện mang tính chính trị, diện mạo thanh lịch, quyền lực của bà luôn nhận được sự tán thưởng.

Năm 2022, Laurene Powell Jobs dự Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và gây ấn tượng với giới mộ điệu bằng cách phối đồ trẻ trung. Không chỉ vậy, con gái bà - Eve Jobs (25 tuổi) - cũng tích cực theo đuổi sự nghiệp thời trang (Ảnh: Getty).

Rihanna

Thời trang của Rihanna ấn tượng hơn theo từng năm tháng. Cô luôn để lại dấu ấn khó phai mỗi lần đến dự các sự kiện thời trang. Trong thời gian thai kỳ, Rihanna thậm chí còn "gây sốt" với những bộ trang phục bầu cá tính.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ chuyển dần từ ngôi sao nhạc pop sang "bà trùm" ngành thời trang và làm đẹp, sở hữu khối tài sản ròng trị giá 1,4 tỷ USD, ghi tên mình vào danh sách những tỷ phú USD trên thế giới. Vào năm 2022, riêng thương hiệu nội y Savage X Fenty do cô sáng lập có giá trị ước tính 3 tỷ USD (Ảnh: Getty, GC).

Julia Koch

Julia Koch là nhà hoạt động xã hội và là vợ doanh nhân quá cố David Koch. Cô được xếp vào danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới. Forbes ước tính Koch và gia đình cô hiện sở hữu tài sản trị giá 64,3 tỷ USD.

Koch đã thể hiện khía cạnh thú vị trong phong cách thời trang tại các sự kiện cộng đồng. Cô ưa chuộng các thiết kế có màu sắc bắt mắt hoặc đến từ thương hiệu "xa xỉ thầm lặng" (quiet luxury) như The Row (Ảnh: L'Officiel, Getty).

Jay-Z

Nhờ sự nghiệp âm nhạc đồ sộ cùng tài kinh doanh, Jay-Z được mệnh danh là tỷ phú đầu tiên của giới hip hop với khối tài sản 2,5 tỷ USD.

Không chỉ gây ấn tượng bằng phong cách thời trang đường phố "chất ngầu", nam rapper còn thường xuất hiện tại các sự kiện lớn trong những thiết kế được may đo riêng. Ngoài ra, anh cũng hay diện trang phục "ăn nhập" với vợ là nữ danh ca Beyoncé (Ảnh: The Star, Hello Beautiful).

Sergey Brin

Cái tên tiếp theo là Sergey Brin - nhà đồng sáng lập Google với khối tài sản lên đến 121 tỷ USD. Kể từ khi thôi giữ chức chủ tịch Alphabet - công ty mẹ của Google - vào cuối năm 2019, ông xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện giải trí và được chú ý bởi phong cách thời trang.

Ưu tiên lựa chọn những thiết kế đơn giản nhưng đủ tạo nên sự khác biệt chính là bí quyết ăn mặc của Sergey Brin (Ảnh: Getty).

Kim Kardashian

Business Insider nhận xét: "Kim Kadarshian là một trong những tỷ phú sành điệu nhất hành tinh". Theo báo cáo của Forbes , vào tháng 1, tài sản của nữ tỷ phú được định giá vào khoảng 1,7 tỷ USD.

Tủ đồ của Kim tràn ngập những thiết kế đến từ các nhà mốt hàng đầu như Balenciaga, Dolce & Gabbana, Mugler. Ngoài ra, bộ sưu tập trang sức kim cương của cô cũng rất đồ sộ (Ảnh: Getty, IGNV).

LeBron James

Là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, LeBron James sở hữu ngoại hình cao ráo, có thể giúp anh "cân" được mọi kiểu trang phục. Tại các sự kiện, anh thường xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng sang trọng.

Nam vận động viên biết cách khiến diện mạo của mình ấn tượng hơn với phụ kiện xa xỉ như đồng hồ Rolex, Richard Mille hay những chiếc cài áo làm từ vàng, được nạm kim cương (Ảnh: Hypebeast, IGNV, Klutch Sports Group).

Ralph Lauren

Không có gì ngạc nhiên khi Ralph Lauren lọt vào danh sách những tỷ phú có phong cách thời trang đẹp mắt. Ông đứng sau thương hiệu thời trang đình đám mang tên mình và sở hữu khối tài sản ước tính 9,2 tỷ USD.

Ở mọi sự kiện, ông luôn xuất hiện với trang phục gọn gàng, tinh tế, toát lên thần thái của giới thượng lưu (Ảnh: WWD, Glamour, Getty).