84 "cần thủ" bị bắt vì đánh bạc trong hồ câu cá

Đối tượng Hòa.

Sau thời gian theo dõi, lúc 19h30’ ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ khác bất ngờ đột kích sòng bạc quy mô lớn tại hồ câu cá Thiên Ngư, thuộc phường 3, TP Tây Ninh, do Hòa cầm đầu.

Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng tại điểm đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 84 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược câu cá thắng thua bằng tiền; tang vật thu giữ, gồm: 37 cần câu, 2 cân điện tử, 93.780.000 đồng, 8 xe ô tô, 60 xe mô tô...