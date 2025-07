Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự nhóm 6 thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho người khác gồm H.Q.B; N.T.T; N.M.Th; B.M.Ch; P.T.H và N.C.Th (16 đến 21 tuổi, cùng trú xã Núi Thành).

Nhóm thanh thiếu niên côn đồ tại cơ quan Công an. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng)

Trước đó, lúc 13h ngày 02/7, Công an xã Núi Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu N.Q.Đ (16 tuổi, trú khối phố 3, xã Núi Thành) khi đang đi dạo tại khu vực Quảng trường Núi Thành thì bất ngờ bị nhóm côn đồ điều khiển xe máy tiếp cận. Nhóm này dùng nhiều loại hung khí như rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến cháu Đ bị thương tích nặng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cháu Đ được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Núi Thành chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm tập trung toàn bộ lực lượng, khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện truy xét. Trong vòng 03 giờ đồng hồ, cơ quan Công an xác định và bắt giữ được nhóm thanh thiếu niên kể trên.

Tại cơ quan Công an, nhóm côn đồ khai nhận, do H.Q.B có mâu thuẫn với Đ nên rủ những thanh thiếu niên còn lại dùng hung khí tấn công Đ. Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 2 xe máy; 01 điện thoại di động; 1 mã tấu; 1 kiếm và 1 rựa.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa phối hợp với Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo đó, lúc 16h30, ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ việc tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba đường Quảng Xương-DH2 (xã Bà Nà).

Tài xế Nguyễn Ngọc Hà dương tính ma tuý, điều khiển xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng)

Ghi nhận tại hiện trường, chị Đ.T.N (SN 1988, trú TP Đà Nẵng) đi xe máy biển số 43AB-010.60 trên đường Quảng Xương, khi đến ngã 3 đường Quảng Xương-DH2 thì va chạm với xe tải mang biển số 29H-754.07 khiến chị Đ.T.N. chết tại chỗ, tài xế xe tải bỏ khỏi hiện trường.

Công an TP Đà Nẵng xác định tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn là Nguyễn Ngọc Hà (SN 1995, trú tỉnh Yên Bái) và thực hiện lệnh tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Nguyễn Ngọc Hà dương tính với ma túy.