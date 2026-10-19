Ai đã từng chuyển khoản vào 6 tài khoản VIB và 2 tài khoản VPBank dưới dây, cần khẩn trương đến Công an trình báo

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GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền khi chuyển khoản vào 6 tài khoản VIB và 2 tài khoản VPBank dưới dây đến cơ quan Công an để làm việc.

Theo Page Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo bán vé concert qua Facebook, zalo "Trần Đức Tân", sử dụng 8 tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt.

Ai đã từng chuyển khoản vào 6 tài khoản VIB và 2 tài khoản VPBank dưới dây, cần khẩn trương đến Công an trình báo - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo bán vé concert. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 14/4/2026 tại khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Phương thức thủ đoạn được đối tượng lừa đảo sử dụng là: Đối tượng Đồng Xuân Hải sử dụng mạng xã hội facebook tên "Trần Đức Tân" đăng bán vé Concert các chương trình ca nhạc, kèm số điện thoại 0588.983.500, zalo "Trần Đức Tân". Khi có người liên hệ mua vé, đối tượng Hải yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Hải cung cấp và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Ai đã từng chuyển khoản vào 6 tài khoản VIB và 2 tài khoản VPBank dưới dây, cần khẩn trương đến Công an trình báo - Ảnh 2.

Đối tượng Đồng Xuân Hải. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định đối tượng dùng các tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt của bị hại gồm:

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 6 số tài khoản:

Số 086518448, tên HOANG VAN TOAI;

Số 086523994, tên TRUONG THI NGOC LAI;

Số 082241192, tên TRAN DUC TAN;

Số 079842029, tên HOANG VAN NHAN;

Số 569413655, tên LUONG VAN THANG;

Số 074960370, tên LUONG VAN DUC.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 2 số tài khoản:

Số 0567693410, tên BUI THI TAN;

Số 0586967672, tên HOANG VAN KHAΝΗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo: Nếu ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng cùng với phương thức, thủ đoạn như trên thì trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ số 02, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thái Dương – Điều tra viên, SĐT: 0931551992 để điều tra làm rõ.

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