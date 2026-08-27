Người đàn ông bị khởi tố vì không chịu trả 130 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Mặc dù biết rõ 130 triệu đồng trong tài khoản do người khác chuyển nhầm mà có, nhưng Lâm Văn Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố đối tượng để xử lý theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới (SN 1993, nơi thường trú: Khu phố 28, phường Tân Bình, TPHCM) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo khoản 1, Điều 176 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 09/4/2024, chị P.T.T.L (SN 1994, nơi thường trú: phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại đã thao tác nhầm và chuyển số tiền 130.000.000 đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.

Người đàn ông bị khởi tố vì chiếm giữ 130 triệu đồng từ chuyển khoản nhầm - Ảnh 1.

Lâm Văn Thới làm việc với Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Nhận thấy sai sót, chị L đã đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về việc chuyển tiền nhầm. Chị L cùng ngân hàng đã nhiều lần liên hệ với Thới và yêu cầu người này trả lại số tiền trên nhưng Thới chặn liên lạc và không sinh sống tại địa phương.

Sau một thời gian truy tìm đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Lâm Văn Thới đang sinh sống tại xã Giao Long (tỉnh Vĩnh Long) nên đã tiến hành làm việc với Thới.

Quá trình làm việc, Thới khai nhận: Mặc dù biết rõ số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chị L cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả số tiền trên nhưng Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

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