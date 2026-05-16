Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công an

Theo đó, ngày 8/5, khi chị N.T.H. (sinh năm 2000, trú tại xã Bằng Hành) được đối tượng quen biết qua mạng xã hội sử dụng tên tài khoản nước ngoài nhờ nhận và chuyển tiền hộ vào nhiều tài khoản khác nhau.

Với thủ đoạn chia nhỏ dòng tiền nhằm che giấu danh tính chủ tài khoản, các đối tượng này đã lợi dụng lòng tin để thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Ngay sau khi đối tượng chủ động chuyển tiền đến số tài khoản của chị N.T.H., với tinh thần cảnh giác cao, chị N.T.H. đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường, không chần chừ, chị đã chủ động rút toàn bộ số tiền liên quan và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Bằng Hành để trình báo, giao nộp, phối hợp phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo:

Người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không thực hiện việc nhận hoặc chuyển tiền hộ cho người lạ, hoặc kể cả người quen qua mạng khi không rõ nguồn gốc và mục đích dòng tiền.

Việc cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền, đánh bạc không chỉ gặp rủi ro về pháp lý mà còn tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao gây mất an ninh trật tự.

Hãy tỉnh táo bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Bảo vệ chính mình cũng là góp phần cùng lực lượng Công an giữ gìn bình yên cho cộng đồng.