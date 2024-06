AMEE tiếp tục 'bắt tay' Hứa Kim Tuyền tung ca khúc mới

Mới đây, AMEE đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Tone up your heart". Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, sở hữu giai điệu sôi động, tươi mới kết hợp cùng giọng hát mang màu sắc trong trẻo và ngọt ngào đặc trưng của AMEE. Không thực hiện MV, AMEE đầu tư vào phần vũ đạo hút mắt qua phiên bản dance của Tone Up Your Heart, hứa hẹn khuấy đảo mạng xã hội trong thời gian sắp tới.

Nếu ở bản hit "Ưng quá chừng" (2023), AMEE tựa như một chú mèo con đang "thả thính" chàng trai mình thích, thì đến "Tone up your heart", nữ ca sĩ bắt đầu mạnh dạn bày tỏ tình yêu hơn. Ngay câu hát đầu tiên, AMEE đã "đốn tim" người nghe bằng câu hát: "Thật lòng em rất muốn làm người yêu của anh". Sau đó, xuyên suốt ca khúc là mong ước về tình yêu mà cô gái gửi đến chàng trai, dù điều nào cũng chỉ đơn giản, nhỏ nhặt nhưng chắc chắn sẽ tạo đồng cảm với mọi cô gái: "Được cùng anh sánh bước giữa phố xá đông người", "Được cùng anh nắm tay và cùng anh lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi".

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền còn đưa vào "Tone up your heart" tâm tư của Gen Z khi dùng loạt từ ngữ đầy tính xu hướng, gợi nhắc đến "manifest love" mà giới trẻ thường nhắc tới trên mạng xã hội. AMEE khiến người nghe phải cười tủm tỉm vì quá đáng yêu, thì ra cô nàng cũng "manifest" tình yêu như bao người và cũng hờn dỗi, lo sợ nếu tấm lòng không được "crush" đáp lại.

Giai điệu rộn ràng, vũ đạo đáng yêu của sản phẩm này hứa hẹn sẽ thành "trend" mùa hè này.

Thông qua "Tone up your heart", AMEE và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền muốn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người. Đồng thời, cổ vũ mỗi cô gái hãy tự tin, chân thành theo đuổi tình yêu và bày tỏ cảm xúc của mình, không ngần ngại thể hiện sự đáng yêu, nữ tính bên trong mình. Phát hành ca khúc đúng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi - ngày 01/06, AMEE đã dành tặng "món quà âm nhạc" đến người hâm mộ để nhắc mỗi cô gái đều xứng đáng là một "em bé" trong tình yêu.



Sản phẩm Tone Up Your Heart cũng đánh dấu 4 năm liên tiếp AMEE công phá bảng xếp hạng Vpop mỗi dịp mùa hè đến. Năm 2021, AMEE gây ấn tượng với Nói Hoặc Không Nói cực ngọt ngào. Năm 2022, AMEE gây sốt với "Shay Nắng" - MV lọt Top Trending YouTube, ca khúc liên tục đứng Top 1 trên các bảng xếp hạng nhạc số uy tín. Tới năm 2023, AMEE công phá mạng xã hội với ca khúc dễ thương "Ưng quá chừng", đưa vũ đạo và giai điệu "meo meo meo" trở thành xu hướng dẫn đầu. Và năm 2024, AMEE tiếp tục giữ vững tinh thần "good vibes only" khi ra mắt "Tone up your heart".