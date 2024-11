Ăn mừng thăng chức, người đàn ông uống rượu say tự lái trực thăng về nhà: 4 phút sau thảm kịch xảy ra!

Vào 1h50 sáng ngày 12/8, rất nhiều người có mặt tại khách sạn DoubleTree by Hilton ở thành phố Cairns, bang Queensland (Úc) đã bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn. Hơn 400 người lập tức được di tản khỏi khách sạn trong tình trạng bất an. Nhiều người đã lo lắng về một cuộc đánh bom. Sự việc sau đó nhanh chóng được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Lái trực thăng khi say rượu, người đàn ông gặp sự cố kinh hoàng

Vào tối ngày 11/8, người đàn ông tên Wilson đã tham gia một bữa tiệc chia tay với đồng nghiệp tại công ty Nautilus Aviation. Anh dự kiến sẽ đảm nhận vai trò tiếp nhiên liệu trên đảo Horn. Báo cáo của ATSB có đoạn: "Trước khi xảy ra tai nạn, vào tối 11/8, phi công đã giao lưu với bạn bè tại nhiều địa điểm ở Cairns trước khi chuyển vị trí công tác mới. Các nhân chứng cho biết và đoạn video ghi lại cho thấy phi công đã uống nhiều rượu. Bữa tiệc kết thúc vào khoảng 23h00 và mọi người chia tay về nhà."

Blake Wilson, 23 tuổi, người New Zealand, đang lái trực thăng Robinson 44 khi nó đâm vào khách sạn DoubleTree by Hilton ở Cairns, Far North Queensland, lúc 1 giờ 50 sáng ngày 12/8 (Ảnh: Daily Mail).

Camera an ninh sau đó ghi lại hình ảnh Wilson đến nhà chứa máy bay của công ty Nautilus Aviation tại sân bay Cairns và tự ý điều khiển chiếc trực thăng Robinson-44 rời khỏi bãi đáp. Chuyến bay "chui" kéo dài 4 phút, cất cánh từ sân bay Cairns, bay nhiều vòng qua bãi bùn và Esplanade, khu vực cấm bay của thành phố. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy trực thăng bay ở độ cao nguy hiểm trước khi đâm vào nóc khách sạn và bốc cháy.

Chiếc trực thăng đã đâm ngược xuống mái khách sạn trước khi bị nhấn chìm trong biển lửa (Ảnh: Daily Mail).

Kết luận từ cơ quan chức năng

Kết quả điều tra cho thấy, vào thời điểm xảy ra tai nạn, Wilson đang trong tình trạng say rượu. “Trên đường di chuyển, Wilson đã lái trực thăng bay qua căn hộ của mình, lượn vòng quanh khu phức hợp bến tàu Cairns, sau đó bay dọc theo bờ biển rồi quay trở lại căn hộ. Chiếc trực thăng bất ngờ "bốc lên cao rồi ngay lập tức lao thẳng xuống mái khách sạn". Không tìm thấy thấy dấu vết của bất kỳ loại ma túy nào khác trong cơ thể của Wilson, tuy nhiên nồng độ cồn trong máu cao quá mức cho phép. Suốt chuyến bay, chiếc trực thăng luôn giữ ở độ cao thấp, không vượt quá 150m so với mặt đất. Con số này thấp hơn nhiều so với giới hạn độ cao tối thiểu 300m "so với chướng ngại vật cao nhất" dành cho máy bay. Dấu vết va chạm và cách thức phân bố đống đổ nát cho thấy chiếc trực thăng đã bị lật ngược khi gặp nạn.”, báo cáo kết luận.

Đáng chú ý, theo quy định về an ninh địa phương, “máy bay không người lái ở khu vực hạn chế phải được bảo đảm an toàn bằng cách rút chìa khóa khỏi ổ điện, không để chìa khóa trong máy bay, khóa cửa và các phương pháp khác như cất giữ máy bay trong nhà chứa có khóa hoặc được bảo vệ”. Thế nhưng, khi Wilson đến nhà chứa máy bay, chìa khóa đã được cắm sẵn trên trực thăng. Đại diện Nautilus Aviation cho biết đây là "thông lệ bình thường" khi trực thăng được đậu trong nhà chứa.

Cú va chạm đã khiến Wilson tử vong ngay tại chỗ. Chiếc trực thăng cũng cháy rụi hoàn toàn. Phía khách sạn chịu thiệt hại ở khu vực nóc tòa nhà cùng nhiều căn phòng phía dưới bị ảnh hưởng từ cánh trực thăng rơi vào, tuy nhiên may mắn không có thương vong về người.

Bản báo cáo tiết lộ rằng chiếc trực thăng đã bị "lật ngược" tại thời điểm va chạm. Ảnh: (Dailymail).

Theo báo cáo từ Cục An toàn Giao thông Úc, Wilson là một phi công được đào tạo bài bản và sở hữu bằng lái thương mại tại New Zealand. Tuy nhiên, anh ta không được cấp phép lái trực thăng ở Úc.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, Wilson đã làm việc cho công ty Nautilus Aviation với tư cách là nhân viên mặt đất từ tháng 4. Chuyến bay được ghi nhận cuối cùng của anh diễn ra vào tháng 2 tại New Zealand. Trước đó, Wilson có hơn 150 giờ bay, bao gồm hơn 10 giờ bay vào ban đêm.

Sự việc đáng tiếc này sau khi được công bố những ngày gần đây đã khiến nhiều người không khỏi thương xót. Vụ tai nạn này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về việc tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã uống đồ có cồn.

