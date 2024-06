Ảnh hưởng của bão số 1 đến nước ta

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng bắc - đông bắc với tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc, di chuyển theo hướng đông - đông bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và suy yếu dần thành vùng áp thấp rồi tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 2 - 3,5 m.

Theo dự báo, bão số 1 nhiều khả năng không ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Tây Nam gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển.

Trong đó, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3m, biển động.

Trên đất liền, ngày 1/6, Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ hửng nắng trở lại kèm theo nền nhiệt tăng nhẹ nhưng chỉ dao động 30-33 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Mưa rào và dông có thể xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ nhưng lượng không quá lớn.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn tình trạng mưa dông về chiều và tối trong nhiều ngày tới do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

Ảnh hưởng bão số 1, TP.HCM mưa trắng trời, có nhiều tuyến đường bị ngập. Ảnh: Tuổi trẻ

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 1/6/2024

Hà Nội ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

