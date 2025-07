Tiếp vụ nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh bị tố chạy ẩu: Trạm tiếp nhiên liệu có dấu hiệu bị tháo dỡ

Giữa lúc các địa phương đang căng mình bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy chữa thì tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, nhà xe Quang Mười lại mở "trạm xăng dầu mini" ngay chính tại văn phòng. Hằng ngày, trạm xăng dầu này cung cấp nhiên liệu cho dàn Limousine (loại xe 16 chỗ) hoạt động liên tỉnh. Không chỉ bất chấp quy định, hành vi này còn tiềm ẩn hiểm họa cháy nổ cực lớn, ảnh hưởng đến sinh mạng người dân xung quanh.

Ngày 4/6/2025, trong vai là hành khách, PV lên xe có tên Quang Mười mang BKS 14G-003.xx (cách bến xe Bãi Cháy hơn 1km), hướng di chuyển Hạ Long – Mông Dương, trên xe lúc này có khoảng 10 hành khách. Quá trình di chuyển, tài xế liên tục cho xe dừng, bắt, trả khách dọc đường. Khi khách thông báo địa điểm xuống, tài xế mới thu tiền vé. Tuy nhiên, nhà xe không phát hành vé, khách trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản.



Khi di chuyển đến phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (nay là phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) tài xế thông báo sẽ vào trụ sở công ty này để đổ dầu, nộp lệnh (vị trí Khu Nam Sơn 2). Khu vực đổ dầu của công ty là 1 căn nhà, xung quanh có một số hộ dân sinh sống. Khu vực này có nhiều xe mang tên Quang Mười đang đỗ bên ngoài. Dừng xe, tài xế đi xuống mở cảnh cửa tôn, nhìn rất tạm bợ, tiến hành bơm dầu. Bơm xong, người này tiến hành ghi chép, sau đó lên xe lấy "lệnh" vào trụ sở để nộp. Quá trình bơm dầu, nộp lệnh chỉ kéo dài khoảng 5 phút.

Hình ảnh nhìn từ trên cao cho thất một xe Quang Mười bên tay trái đang dừng đỗ và nhân viên mặc áo xanh đang đổ dầu ở trạm xăng dầu trong văn phòng công ty.

Tiếp đó, ngày 9/7/2025, theo ghi nhận của PV, tại văn phòng đại diện của nhà xe Quang Mười, nhiều xe Limousine mang biển số Quảng Ninh lần lượt thay nhau đổ dầu ngay tại sân trước tòa nhà. Việc tiếp nhiên liệu diễn ra công khai, không có biển báo an toàn, không có thiết bị phòng cháy chữa cháy tối thiểu nào. Đáng chú ý, sau khi đổ xong, cánh cửa tôn sẽ được đóng và khóa lại.

Theo những gì PV quan sát thêm, tại khu vực lòng đường, vỉa hè đối diện văn phòng nhà xe Quang Mười có nhiều xe Limousine đang dừng đỗ. Một số xe đang được rửa bằng vòi nước ngay mặt đường.

Theo một nhân viên từng làm việc nhiều năm trong nhà xe Quang Mười cho biết, khu bơm dầu được quây tôn lại ở trước sân gần văn phòng, có lối mở cửa. Bên trong khu vực quây tôn là một téc chứa dầu cỡ lớn. Ngay khu vực cửa, nhà xe Quang Mười cho lắp một trụ bơm xăng dầu điện tử. Hằng ngày, khi các xe đi từ NInh Bình về sẽ vào văn phòng tiếp nhiên liệu.

Khu vực bơm dầu được quây tôn lại, sau khi tài xế đổ dầu xong sẽ được đóng cửa lại.

Trước sự việc này, ngày 9/7, PV liên hệ với UBND phường Cửa Ông, tỉnh Quang Ninh với mong muốn trao đổi, cung cấp thông tin để địa phương kiểm tra, xử lý. Tại đây, ông Phan Mai Anh - Chánh Văn phòng UBND phường cho biết, các lãnh đạo đi họp nên chưa thể sắp xếp lịch làm việc. Chúng tôi để lại nội dung và mong muốn hôm sau quay lại để trao đổi.

Sáng ngày 10/7, nguồn tin từ nhân viên nhà xe Quang Mười cho biết, ngay trong đêm mùng 9, rạng sáng 10/7, họ được huy động tháo dỡ trạm xăng dầu này đi.

Chiều ngày 10/7, theo ghi nhận của PV, khu vực đặt trạm xăng dầu có vài người đang tháo dỡ. Tại điểm cửa mở, trụ bơm xăng dầu điện tử hằng ngày tiếp nhiên liệu "không cánh mà bay".

Sau khi PV liên hệ với UBND phường Cửa Ông, khu vực đặt trạm xăng dầu có dấu hiệu tháo dỡ.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Lợi - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, phường Cửa Ông cho biết, khoảng 15h ngày 9/7, Phòng đã nhận được thông tin phản ánh của báo chí và giao cho chuyên viên kiểm tra, xử lý.

"Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin phản ánh và giao cho chuyên viên phụ trách kiểm tra. Tuy nhiên, hôm nay (ngày 10/7), đồng chí chuyên viên đó xin nghỉ do có việc nhà nên chưa xuống kiểm tra được. Chúng tôi sẽ kiểm tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin lại" - ông Lợi cho biết.

Như đã thông tin, gần đây, một đơn vị vận tải hành khách đã gửi đơn cầu cứu khẩn cấp tới Gia đình và Xã hội (Chuyên trang điện tử Báo Sức khỏe & Đời sống) phản ánh tình trạng xe khách núp bóng xe hợp đồng, hoạt động như xe tuyến cố định gây rối loạn thị trường vận tải và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho an toàn giao thông.

Trước đó sau khi xe về văn phòng sẽ được tiếp nguyên liệu tại đây.

Theo nội dung trong đơn, nhà xe này chuyên chạy tuyến Ninh Bình – Quảng Ninh. Một ngày, tuyến này bỗng xuất hiện các xe chở khách 16 chỗ có logo phù hiệu Quang Mười chèn ép, tranh giành khách. Bên cạnh đó, nhà xe này cũng phản ánh các xe 16 chỗ, dù đăng ký là xe hợp đồng nhưng các phương tiện này lại tổ chức gom khách, bán vé, thu tiền như xe tuyến cố định. Hành trình hoạt động cũng theo lịch cố định, dừng đỗ nhiều điểm để đón trả khách.

Đại diện doanh nghiệp phản ánh, nhà xe nói trên đang khai thác gần 60 đầu xe với hình thức "hợp đồng trá hình". Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định phải chịu nhiều loại thuế phí, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ cơ quan chức năng. Không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước, các phương tiện "chạy dù" còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do dừng đỗ sai quy định, đón trả khách tùy tiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng trên, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh vận tải công bằng, minh bạch và đúng quy định pháp luật...

Video xung quanh khu vực xây trạm xăng dầu ở văn phòng nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh: