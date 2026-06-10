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Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ

Thứ tư, 20:24 10/06/2026 | Chuyện đó đây

Những ngôi mộ tập thể khổng lồ, có cái đường kính lên tới 80 m, đã được tìm thấy giữa vùng sa mạc hoang vắng giữa sông Nile và biển Đỏ.

Viết trên tạp chí khoa học African Archaeological Review, một nhóm nghiên cứu cho biết họ đã xác định được 260 ngôi mộ tập thể chưa từng được biết đến trước đây ở phía Đông Sudan, nằm rải rác và trải dài trên 1.000 km sa mạc giữa sông Nile và biển Đỏ.

Đó là những công trình mộ táng hình tròn, có cái đường kính lên đến 80 m, bên trong là rất nhiều bộ xương người lẫn động vật.

Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ - Ảnh 1.

Vị trí của các ngôi mộ tập thể được đánh dấu bằng chấm màu vàng, nằm giữa vùng sa mạc giữa sông Nile bên trái và biển Đỏ - Ảnh: GOOGLE EARTH

Nhóm nghiên cứu bao gồm Đại học Macquarie (Úc), đơn vị nghiên cứu HiSoMA của Pháp và Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan đã tìm thấy các ngôi mộ tập thể này thông qua một chiến dịch quan trắc từ xa bằng vệ tinh kéo dài nhiều năm trên các vùng sa mạc rộng lớn ở miền Đông Sudan.

Các ngôi mộ tập trung nhiều nhất trên các sườn núi Itbay, còn có tên là Red Sea Hills, một dãy núi nằm cách biển Đỏ chỉ vài đến vài chục km ở nhiều đoạn.

Bên trong các ngôi mộ, các hố chôn cất riêng biệt được sắp xếp cẩn thận với một người quan trọng nằm ở trung tâm.

Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ - Ảnh 2.

Hình ảnh một ngôi mộ tập thể bí ẩn hiện ra trên ảnh vệ tinh chụp khu vực gần biển Đỏ phía Đông Sudan - Ảnh GOOGLE EARTH

Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy các công trình này có thể được xây dựng vào khoảng thiên niên kỷ thứ 4 và thứ 3 trước Công nguyên, tức đã 5.000-6.000 năm về trước.

Những động vật được chôn cùng trong các ngôi mộ tập thể là gia súc như cừu, dê... nên các nhà khảo cổ cho rằng đây là mộ của những người du mục.

Vào thời kỳ các ngôi mộ được dựng nên - thời kỳ "Sahara xanh" đã đi đến hồi kết, vì vậy, số gia súc trên đặc biệt quý giá đối với người du mục.

Do đó khi qua đời, họ chọn an nghỉ ngay trên tuyến đường đã từng đi qua trong suốt cuộc đời, với vật tùy táng là một số gia súc.

Việc các ngôi mộ được xây dựng gần nguồn nước quý giá trong sa mạc đã ủng hộ các giả thuyết đó.

Anh Thư
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