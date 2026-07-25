Rắn "cực độc" cắn người đàn ông 55 tuổi, chuyện xảy ra sau đó khiến ai cũng rùng mình

Một người đàn ông 55 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc vừa thoát khỏi cửa tử sau khi bị rắn ngũ sắc còn gọi là rắn "năm bước" cắn trong lúc dọn dẹp sân nhà. Điều đáng lo ngại là chỉ sau thời gian ngắn, nước tiểu của bệnh nhân chuyển sang màu nâu sẫm như nước tương, dấu hiệu cảnh báo tình trạng ngộ độc nặng và tổn thương nghiêm trọng trong cơ thể.

Theo thông tin từ Bệnh viện Y học Cổ truyền Hàng Châu, nạn nhân họ Hà bị rắn cắn vào cổ tay trái khi đang thu dọn đồ cũ trong sân. Ngay sau đó, ông cảm thấy đau dữ dội tại vị trí vết cắn, kèm theo choáng váng rồi ngất xỉu. Người thân nhanh chóng đưa ông đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị rối loạn đông máu nghiêm trọng. Đặc biệt, nước tiểu chuyển màu nâu đậm bất thường, cho thấy nọc độc đã ảnh hưởng sâu đến hệ tuần hoàn và có nguy cơ gây xuất huyết nội tạng, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh nhân được áp dụng phác đồ điều trị tích cực. Sau nhiều ngày theo dõi, tình trạng dần cải thiện: nước tiểu chuyển từ nâu sẫm sang màu trà rồi trở lại bình thường, các chỉ số đông máu cũng ổn định hơn và sức khỏe phục hồi tích cực.

Người đàn ông 55 tuổi bị rắn cắn khi quét sân, nước tiểu chuyển màu đen (Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hàng Châu).

Bị rắn cắn, người đàn ông có hành động khiến bác sĩ sốc nặng ĐỌC NGAY

Các bác sĩ cho biết rắn ngũ sắc là loài rắn độc nguy hiểm, có thể gây rối loạn đông máu, xuất huyết nội tạng và suy đa cơ quan nếu không được cấp cứu kịp thời.

Từ trường hợp này, chuyên gia y tế cũng đưa ra khuyến cáo quan trọng: khi bị rắn cắn, tuyệt đối không chạy, không tự ý nặn vết thương và không xử lý sai cách bằng các biện pháp dân gian. Người bị nạn cần hạn chế vận động, giữ chi bị cắn thấp hơn tim, tháo bỏ trang sức và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm huyết thanh kháng nọc.

Việc ghi nhớ đặc điểm con rắn có thể hỗ trợ bác sĩ trong điều trị, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bị rắn cắn phải làm gì để tránh nguy hiểm tính mạng?

Rắn cắn là tai nạn nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn nếu không xử lý đúng cách. Tuy nhiên, hiện nay nhiều biện pháp sơ cứu truyền miệng vẫn chưa chính xác, thậm chí có thể khiến tình trạng nạn nhân trở nên nghiêm trọng hơn. Theo các chuyên gia y tế, một số loài rắn độc như rắn cạp nia, cạp nong, rắn hổ mang hay rắn biển… có thể gây nguy hiểm nhanh chóng do nọc độc tác động lên hệ thần kinh hoặc máu.

Ưu tiên hàng đầu: Hạn chế di chuyển

Khi bị rắn cắn, điều quan trọng nhất là giữ nạn nhân bình tĩnh và hạn chế tối đa vận động. Người bệnh nên được cố định và nhanh chóng vận chuyển bằng cáng hoặc phương tiện hỗ trợ đến cơ sở y tế gần nhất. Việc tự ý đi lại có thể khiến nọc độc lan nhanh hơn trong cơ thể, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Sơ cứu đúng cách trong lúc chờ cấp cứu

Trong một số trường hợp, có thể sử dụng băng chun hoặc băng ép nhẹ toàn bộ vùng chi bị cắn để làm chậm sự lan truyền của nọc độc. Tuy nhiên, không nên băng quá chặt gây cản trở tuần hoàn. Sau khi sơ cứu, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để được xử trí chuyên sâu.

Tuyệt đối tránh những sai lầm nguy hiểm

Các bác sĩ cảnh báo một số cách xử lý sai lầm có thể khiến tình trạng nạn nhân nặng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng:

- Không rạch, chích hay cắt vết thương vì có thể gây chảy máu và nhiễm trùng nghiêm trọng.

- Không nặn vết cắn vì không giúp loại bỏ nọc độc mà còn làm tổn thương mô.

- Không đắp thuốc dân gian hoặc áp dụng mẹo truyền miệng, vì không có tác dụng điều trị và có thể làm chậm quá trình cấp cứu.

Trong nhiều trường hợp, những xử lý sai cách này đã khiến nạn nhân mất thời gian vàng để điều trị, dẫn đến hoại tử hoặc tử vong.

Cách xử trí đúng khi bị rắn cắn không phải là tự điều trị tại nhà, mà là giữ nạn nhân ổn định và đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được tiêm huyết thanh kháng nọc và điều trị kịp thời.

Trúc Chi (t/h)