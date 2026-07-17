Đang đi dạo gặp cảnh "nổi da gà", người phụ nữ lập tức hô hoán người tới xem

Một con trăn cái dài hơn 4 mét vừa cùng đàn con xuất hiện trong khu dân cư ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan đã khiến người dân địa phương một phen kinh ngạc và nhanh chóng kéo nhau đến theo dõi.

Thông tin ban đầu trên Khaosod ngày 12/6, Tổ chức Xúc tiến Phật giáo Udon Thani phối hợp với lực lượng cứu hộ động vật hoang dã tiếp nhận tin báo về việc một con trăn lớn ẩn náu dưới bụi tre trong khu vườn của một hộ dân tại phường Sam Phrao, huyện Mueang. Lo ngại nguy cơ mất an toàn cho người dân và vật nuôi, các lực lượng chức năng lập tức có mặt để kiểm tra và xử lý.

Tại khu vườn rộng khoảng hơn 1,6 ha, bà Aranya, 64 tuổi, chủ khu đất, đã dẫn lực lượng cứu hộ đến vị trí nghi có trăn sinh sống. Một hang lớn nằm sâu trong bụi tre rậm rạp được xác định là nơi trú ẩn của con vật. Qua quan sát ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện không chỉ có một con trăn trưởng thành mà còn có nhiều trăn con bên trong.

Quá trình giải cứu gặp nhiều khó khăn khi con trăn liên tục lẩn sâu trong hang. Lực lượng cứu hộ buộc phải mở rộng cửa hang và sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa các cá thể ra ngoài, trong khi nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến.

Sau hơn một giờ nỗ lực, con trăn mẹ đã được khống chế an toàn. Từng con trăn non sau đó cũng lần lượt bò ra khỏi nơi trú ẩn. Tổng cộng có 10 cá thể được ghi nhận, gồm một con trăn mẹ và 9 trăn con; trong đó có một con đã chết. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số trứng chưa nở, cho thấy đây có thể là nơi sinh sản của trăn mẹ trong thời gian gần đây.

Kết quả đo đạc ban đầu cho thấy con trăn cái dài hơn 4 mét, nặng trên 20 kg một kích thước hiếm gặp tại khu vực dân cư, khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Theo chia sẻ của bà Aranya, gia đình đã phát hiện sự xuất hiện của con trăn từ ngày 8/6 và nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để hỗ trợ. Dù lo lắng cho an toàn của gia đình, bà cho biết không muốn làm hại con vật, bởi theo quan niệm dân gian, nó có thể là "linh vật bảo hộ" của khu vườn.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra và thu gom, toàn bộ số trăn được lực lượng cứu hộ di dời và thả về khu rừng cách xa khu dân cư, nhằm đảm bảo an toàn cho cả con người lẫn động vật hoang dã.

Sự việc không chỉ thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương mà còn lan rộng trên mạng xã hội. Một số người còn ghi lại các con số liên quan như số nhà, số lượng trăn hay tuổi của chủ vườn để "tham khảo vận may", dù đây chỉ là quan niệm mang tính cá nhân, không có cơ sở khoa học.

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Trúc Chi (t/h)