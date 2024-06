Bà đồng Hàn Quốc đang làm phép bỗng lao xuống hồ kéo theo 2 người tử vong

Bộ phim Hàn Quốc "Quật mộ trùng ma" nói về các pháp sư cũng như hàng loạt các nghi lễ, thế lực tâm linh đã "làm mưa làm gió" trên các rạp chiếu phim trên toàn thế giới năm vừa qua. Mới đây cũng xuất hiện một vụ án kỳ lạ tại đảo Gadeok thuộc quận Gangseo, thành phố Busan, Hàn Quốc khiến người ta nhớ đến bộ phim này. Thậm chí, phía cảnh sát cũng thừa nhận việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Theo Yonhap, vào lúc 10 giờ sáng ngày 27/5, pháp sư A, nhạc sư đánh trống B và bà đồng C (40 tuổi) đã tới khu vực trên để làm một nghi lễ được cho là sẽ dẫn độ linh hồn người đã khuất lên thiên đường. Vào thời điểm này cũng có 10 người dân địa phương khác dõi theo.

Trên thực tế, ban đầu chỉ có bà đồng C được khách hàng giao cho việc phụ trách nghi lễ này. Tuy nhiên, do trước đó chỉ chủ yếu hành nghề bói toán, ít có kinh nghiệm làm lễ nên bà này đã nhờ đến sự trợ giúp của pháp sư A và nhạc sư đánh trống B.

Ảnh minh hoạ

Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, đến 5 giờ chiều, bà C đột nhiên nói: "Tôi không thể làm phép nữa" rồi đi thẳng về phía hồ nước cách nơi làm lễ khoảng 200 mét. Được biết, đây là hồ nước lớn nhất trên hòn đảo Gadeok.

Sau đó, C tiếp tục nói với A và B: "Đừng đến đây", khi đó, nước đã ngập đến đầu gối. A và B liên tục thuyết phục C phải tiếp tục làm phép. Ngay sau đó, C lùi một bước và bất ngờ nhảy vào hồ nước sâu. Hai người còn lại lập tức nhảy xuống cứu nhau sau đó lại chết đuối dưới hồ.

Đáng ngạc nhiên, C sau đó lại tự mình đi lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi bị công an điều tra, C không thể giải thích rõ ràng về hành vi bất thường của mình: “Lúc đó tôi chỉ đột nhiên nảy ra ý định lao xuống nước”.

Thông tin với cảnh sát, hơn 10 người khác tham gia buổi lễ cho hay, giữa 3 người dường như không hề xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn gì.

Cảnh sát cũng cho biết thêm, dù mực nước gần bờ hồ khá cạn, thậm chí có thể nhìn thấy dưới đáy bằng mắt thường, tuy nhiên, chỉ cần tiến thêm vài bước thì mực nước sẽ thay đổi đáng kể. Đồng thời, phía cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, do khu vực không có camera an ninh nên việc điều tra vụ án rất khó khăn và nhân chứng duy nhất chỉ còn bà C.

Hiện, nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của A và B vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ thông qua khám nghiệm tử thi.

Nguồn: ETtoday