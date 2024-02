Ba thành phần giúp Han So Hee giữ da trắng mịn

4 gam màu trang phục tôn da trắng hồng, ai mặc cũng đẹp Để nâng tầm phong cách, chị em nên tham khảo những màu sắc trang phục tôn da hiệu quả.

Han So Hee chiếm trọn spotlight khi tham dự show diễn Spring - Summer 2024 của Dior (nằm trong khuôn khổ Paris Haute Couture).

Han So Hee được mệnh danh là "đóa hoa nở muộn" của showbiz Hàn. Sau thành công của phim Thế giới hôn nhân, Nevertheless, tên tuổi và nhan sắc cô được đánh giá cao. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp sinh năm 1994 lại trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm và làn da trắng muốt không tỳ vết. Bí quyết của cô nằm ở ba món mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày.

1. Vitamin C

Han So Hee sử dụng serum chứa vitamin C để cải thiện sắc tố da, duy trì làn da trắng mịn. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp dưỡng ẩm, tăng cường sức khỏe cho làn da, tăng khả năng chống chọi với tác hại từ ánh nắng mặt trời. Nghiên cứu chỉ ra vitamin C có tác dụng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa quá trình sản xuất melanin, giúp làm mờ vết thâm nám, làm đều màu da, làm chậm quá trình lão hóa.

Làn da trắng bật tông giúp Han So Hee nổi bật mỗi lần xuất hiện.

2. Niacinamide

Bên cạnh vitamin C, Han So Hee còn sử dụng serum chứa niacinamide để chống lão hóa. Niacinamide là một dẫn xuất của vitamin B3, tham gia vào việc tái tạo và củng cố chức năng cho hàng rào bảo vệ da, cân bằng độ ẩm cho da. Nghiên cứu cũng chỉ ra niacinamide tác dụng giúp cải thiện các vấn đề da đổi màu như tăng sắc tố da gây sạm, nám, đồi mồi, tàn nhang hay tình trạng da mẩn đỏ. Ngoài ra, niacinamide còn có tác dụng vào kiểm soát quá trình tiết dầu thừa, bã nhờn trên da, từ đó hạn chế và ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Han So Hee sử dụng kết hợp vitamin C và niacinamide giúp tăng cường sức khỏe da toàn diện, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

3. Ngải cứu

Trong những ngày da mệt mỏi, nhạy cảm, xuất hiện mụn trứng cá hay tình trạng viêm, Han So Hee lựa chọn sản phẩm làm đẹp có chiết xuất ngải cứu để làm dịu da. Ngải cứu có tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm, giúp làm dịu, chữa lành tổn thương da. Ngải cứu còn giúp ngăn ngừa tổn thương cho tia cực tím gây ra, hỗ trợ tăng sinh collagen, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn hay dấu hiệu lão hóa khác.

Han So Hee hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn quốc tế như Omega, Balenciaga... Tên tuổi của cô được quan tâm không thua kém các sao hạng A.

Han So Hee sinh năm 1994, xuất thân là người mẫu ảnh rồi lấn sân sang diễn xuất. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong phim 19+ Thế giới hôn nhân. Sau đó, cô tham gia các phim Nemesis, Nevertheless, My Name. Hiện cô là người mẫu quảng cáo đắt show và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp.