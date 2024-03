Ba thói quen giúp Han Ga In 42 tuổi trẻ như mới 24

Tham khảo 10 cách diện áo blazer sáng màu để trẻ hóa phong cách 10 công thức diện áo blazer sáng màu sau đây thích hợp để áp dụng trong dịp Tết sắp tới.

Han Ga In khoe nhan sắc trẻ trung trong bộ ảnh kỷ niệm 19 năm ngày cưới cùng ông xã - diễn viên Yeon Jung Hoon.

1. Luôn ngủ sớm

Han Ga In nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi ngủ sớm. Đây là liệu pháp trẻ hóa da "0 đồng" và rất tốt cho sức khỏe. Ngủ sớm, ngủ đủ giấc giúp tăng sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da. Chất lượng giấc ngủ tốt cũng giúp giảm căng thẳng, cân bằng hormone trong cơ thể, trẻ hóa từ bên trong. Do đó, Han Ga In luôn cố gắng kết thúc công việc càng sớm càng tốt và dành thời gian thư giãn trước khi đi ngủ để nâng cao chất lượng giấc ngủ.

2. Không ăn đồ ngọt

Han Ga In nói không với đồ ngọt từ rất nhiều năm nay. Bánh quy, bánh ngọt, các loại kẹo hay cà phê kem sữa đều không nằm trong thực đơn hàng ngày của cô. Các chuyên gia da liễu đều nhận định đường là tác nhân hàng đầu gây lão hóa da. Nạp quá nhiều thực phẩm chứa đường khiến da mất độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác.

Mỹ nhân 42 tuổi nhận được vô vàn lời khen cho nhan sắc không tuổi.

3. Hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn

Chia sẻ trong chương trình Europe Outside Your Tent: France, Han Ga In cho biết cô hiếm khi ăn mì gói. Số lượng mì gói cô ăn từ nhỏ đến giờ chỉ khoảng 10 gói. Cô cũng mới chỉ uống 4 lon coca. Thói quen ăn uống lành mạnh, hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn giúp mỹ nhân 42 tuổi duy trì nhan sắc trẻ trung, làn da căng bóng như thời mười tám, đôi mươi.

Tổ ấm của Han Ga In - Yeon Jung Hoon được xem là gia đình kiểu mẫu ở giới giải trí Hàn Quốc.

Han Ga In sinh năm 1982, là diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô đã góp mặt trong rất nhiều phim ăn khách những năm 2000 như Lối sống sai lầm, Gã tồi, Lớp học kiến trúc 101, Mặt trăng ôm mặt trời... Cùng Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun, Han Ga In trở thành biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn. Năm 2005, cô kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon và tập trung nhiều hơn cho gia đình, ít đóng phim, thỉnh thoảng xuất hiện ở các sự kiện hoặc trên ấn phẩm thời trang.