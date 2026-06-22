Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắc Ninh: Gắn biển số giả để né camera phạt nguội, tài xế ô tô bị xử phạt 26 triệu sau 3 tháng truy tìm

Thứ hai, 09:48 22/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bán xe cũ nhưng giữ lại biển số đã thu hồi để gắn lên chiếc xe mới nhằm "né" phạt nguội, một nam tài xế vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử phạt kịch khung.

Theo đó, vào ngày 21/3/2026, khi hệ thống giám sát tự động thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một chiếc xe ô tô điện VinFast VF6 mang biển kiểm soát 98E-010.xx vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định trên tuyến Quốc lộ 1A. 

Tuy nhiên, khi tiến hành đối soát dữ liệu đăng ký hành chính, lực lượng chức năng phát hiện biển số 98E-010.xx thực chất từng được cấp cho một chiếc xe Toyota Wigo và đã chính thức bị thu hồi sau khi chiếc xe này hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Bắc Ninh xử phạt tài xế gắn biển số giả né camera phạt nguội 26 triệu đồng - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô con mang biển số giả liên tục vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cục CSGT

Nhận thấy có hành vi cố tình sử dụng biển số giả để trục lợi và trốn tránh trách nhiệm pháp lý, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng toàn bộ hệ thống camera AI phủ khắp các tuyến đường để âm thầm định vị và theo dõi hành trình của phương tiện này. Trong suốt thời gian bị đưa vào "tầm ngắm", chiếc xe VinFast VF 6 này liên tục bị ghi nhận thêm lỗi vượt đèn đỏ và thường xuyên xuất hiện chớp nhoáng trên nhiều cung đường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sau đúng 3 tháng kiên trì theo dõi, nhận diện quy luật di chuyển và khoanh vùng đối tượng, vào sáng ngày 21/6/2026, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng đón lỏng, ra tín hiệu dừng chiếc xe vi phạm tại vị trí Km111+600 trên tuyến Quốc lộ 1A.

Bắc Ninh: Gắn biển số giả để né camera phạt nguội, tài xế ô tô bị xử phạt 26 triệu sau 3 tháng truy tìm - Ảnh 1.

Tài xế cùng chiếc xe ô tô mang biển số giả bị cơ quan chức năng xử phạt. Ảnh: Cục CSGT

Tại trụ sở công an, tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Người này khai nhận, sau khi bán chiếc xe Toyota Wigo cũ, vì muốn né tránh hệ thống camera giao thông khi chạy ẩu, tài xế đã lên mạng xã hội tìm đầu mối để đặt làm giả lại chiếc biển số 98E-010.xx đã bị thu hồi, sau đó thản nhiên gắn lên chiếc xe VinFast VF6 đang đi (vốn được đăng ký bằng một biển số hoàn toàn khác).

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, với hành vi cố tình gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe, người điều khiển phương tiện vi phạm dự kiến sẽ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính vô cùng nghiêm khắc lên đến 26 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Bắc Ninh: Gắn biển số giả để né camera phạt nguội, tài xế ô tô bị xử phạt 26 triệu sau 3 tháng truy tìm - Ảnh 3.Ôtô dùng biển giả chở chổi lau nhà, móc phơi quần áo nhập lậu

Đội QLTT số 8 phát hiện xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát giả, chở nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ về Việt Nam tiêu thụ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án

Giáng cấp bậc một công an đi xe biển giả trong vụ tai nạn chết người

Giáng cấp bậc một công an đi xe biển giả trong vụ tai nạn chết người

Truy đuổi ôtô gắn biển giả chở chất nghi ma túy trên cao tốc

Truy đuổi ôtô gắn biển giả chở chất nghi ma túy trên cao tốc

Xe biển xịn, chứa hung khí và biển giả

Xe biển xịn, chứa hung khí và biển giả

Xe biển giả nghênh ngang trên đường

Xe biển giả nghênh ngang trên đường

Cùng chuyên mục

Điểm danh 3 con giáp nhiều lộc nhất tháng 5 âm lịch: Có tuổi được quý nhân chống lưng, tiền bạc ngày càng đầy túi

Điểm danh 3 con giáp nhiều lộc nhất tháng 5 âm lịch: Có tuổi được quý nhân chống lưng, tiền bạc ngày càng đầy túi

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Tháng 5 âm lịch mở ra cục diện mới cho tuổi Sửu, Dậu, Tỵ. Cùng khám phá cách khai tài vượng vận và những cơ hội may mắn trong tháng.

Được dự đoán hao tài trong tháng 5 Âm lịch: 2 con giáp nên 'án binh bất động'

Được dự đoán hao tài trong tháng 5 Âm lịch: 2 con giáp nên 'án binh bất động'

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Tháng 5 Âm lịch được xem là giai đoạn Hỏa khí vượng mạnh, kéo theo nhiều biến động về tài chính đối với một số con giáp.

Ngày sinh Âm lịch của người đổi đời nhờ quý nhân đưa đường chỉ lối

Ngày sinh Âm lịch của người đổi đời nhờ quý nhân đưa đường chỉ lối

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch này thường có vận quý nhân vượng phát, dễ gặp người tốt giúp đỡ đúng lúc.

Bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội từ 1/7/2026

Bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội từ 1/7/2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở, bảng lương mới của sĩ quan quân đội được quy định thế nào?

4 trường hợp này sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, người dân cần lưu ý

4 trường hợp này sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, người dân cần lưu ý

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP. Đó là những đối tượng nào?

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 22/6 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 22/6 trên VTV

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Các trận đấu hấp dẫn FIFA World Cup 2026 diễn ra trong ngày 22/6 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày

Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 11-17/6/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Giàu có nhưng không kiêu ngạo: 4 con giáp càng thành công càng ít khoe khoang

Giàu có nhưng không kiêu ngạo: 4 con giáp càng thành công càng ít khoe khoang

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây chính là những người như vậy. Dù đứng ở vị trí cao hay sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, họ vẫn giữ được thái độ khiêm tốn đáng quý.

Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?

Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho hay, từ 25/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ và xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mới

Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từng là điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ, Khu du lịch biển Quất Lâm, tỉnh Ninh Bình nay mang tên mới là Giao Ninh mở ra kỳ vọng mở ra một chương phát triển mới.

Xem nhiều

Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưu

Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưu

Đời sống

GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.

Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhường

Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhường

Đời sống
Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắn

Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắn

Đời sống
Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mới

Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mới

Đời sống
Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người

Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top