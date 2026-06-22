Bắc Ninh: Gắn biển số giả để né camera phạt nguội, tài xế ô tô bị xử phạt 26 triệu sau 3 tháng truy tìm
GĐXH - Bán xe cũ nhưng giữ lại biển số đã thu hồi để gắn lên chiếc xe mới nhằm "né" phạt nguội, một nam tài xế vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử phạt kịch khung.
Theo đó, vào ngày 21/3/2026, khi hệ thống giám sát tự động thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một chiếc xe ô tô điện VinFast VF6 mang biển kiểm soát 98E-010.xx vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định trên tuyến Quốc lộ 1A.
Tuy nhiên, khi tiến hành đối soát dữ liệu đăng ký hành chính, lực lượng chức năng phát hiện biển số 98E-010.xx thực chất từng được cấp cho một chiếc xe Toyota Wigo và đã chính thức bị thu hồi sau khi chiếc xe này hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.
Nhận thấy có hành vi cố tình sử dụng biển số giả để trục lợi và trốn tránh trách nhiệm pháp lý, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng toàn bộ hệ thống camera AI phủ khắp các tuyến đường để âm thầm định vị và theo dõi hành trình của phương tiện này. Trong suốt thời gian bị đưa vào "tầm ngắm", chiếc xe VinFast VF 6 này liên tục bị ghi nhận thêm lỗi vượt đèn đỏ và thường xuyên xuất hiện chớp nhoáng trên nhiều cung đường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Sau đúng 3 tháng kiên trì theo dõi, nhận diện quy luật di chuyển và khoanh vùng đối tượng, vào sáng ngày 21/6/2026, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng đón lỏng, ra tín hiệu dừng chiếc xe vi phạm tại vị trí Km111+600 trên tuyến Quốc lộ 1A.
Tại trụ sở công an, tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Người này khai nhận, sau khi bán chiếc xe Toyota Wigo cũ, vì muốn né tránh hệ thống camera giao thông khi chạy ẩu, tài xế đã lên mạng xã hội tìm đầu mối để đặt làm giả lại chiếc biển số 98E-010.xx đã bị thu hồi, sau đó thản nhiên gắn lên chiếc xe VinFast VF6 đang đi (vốn được đăng ký bằng một biển số hoàn toàn khác).
Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, với hành vi cố tình gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe, người điều khiển phương tiện vi phạm dự kiến sẽ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính vô cùng nghiêm khắc lên đến 26 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện theo quy định.
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