Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án

Thứ ba, 07:31 10/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV – Đà Nẵng điều tra, phát hiện và khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm trên địa bàn.

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng ở Đà Nẵng lĩnh án - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Nguyễn Tấn Hiền và Đỗ Thị Thùy Trang. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều đơn vị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (tên thường gọi rong mứt - là mặt hàng rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trẻ nhỏ). Các loại có xuất xứ Việt Nam với nguồn cung hàng quanh năm và có giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung. Điều bất thường là rong mứt sản xuất ở Việt Nam thường chỉ có theo mùa cố định, giá bán cao hơn so với rong được nhập khẩu nước ngoài.

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng ở Đà Nẵng lĩnh án - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vỏ bao bì, nguyên, vật liệu dùng để sản xuất hàng giả. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nổi lên Công ty TNHH SX & TM DANA FOOD (Công ty DANA FOOD), địa chỉ: 05 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình điều tra xác định Công ty DANA FOOD do Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm như: Giá bán các mặt hàng rong mứt mang thương hiệu DANAFOOD của Công ty này rẻ hơn so với mặt bằng chung hàng cùng loại trên thị trường; tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu DANAFOOD là có xuất xứ Việt Nam nhưng trên thực tế đây là hàng nhập Trung Quốc.

Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng ở Đà Nẵng lĩnh án - Ảnh 3.

Sản phẩm bị thu giữ. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có sự kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân khu vưc 4 – Đà Nẵng; Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiền và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang.

Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANAFOOD, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên, vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.

