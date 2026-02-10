Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV – Đà Nẵng điều tra, phát hiện và khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm trên địa bàn.
Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều đơn vị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (tên thường gọi rong mứt - là mặt hàng rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trẻ nhỏ). Các loại có xuất xứ Việt Nam với nguồn cung hàng quanh năm và có giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung. Điều bất thường là rong mứt sản xuất ở Việt Nam thường chỉ có theo mùa cố định, giá bán cao hơn so với rong được nhập khẩu nước ngoài.
Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nổi lên Công ty TNHH SX & TM DANA FOOD (Công ty DANA FOOD), địa chỉ: 05 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Quá trình điều tra xác định Công ty DANA FOOD do Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm như: Giá bán các mặt hàng rong mứt mang thương hiệu DANAFOOD của Công ty này rẻ hơn so với mặt bằng chung hàng cùng loại trên thị trường; tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu DANAFOOD là có xuất xứ Việt Nam nhưng trên thực tế đây là hàng nhập Trung Quốc.
Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có sự kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân khu vưc 4 – Đà Nẵng; Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiền và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang.
Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANAFOOD, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên, vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.
Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng YênPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồngPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Hà Nội: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sang chiết gas trái phép tại xã Ngọc HồiPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng chục bình gas cùng nhiều trang thiết bị liên quan.
Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao BằngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, VersacePháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lướiPháp luật - 1 ngày trước
Sau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.
Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà TĩnhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.