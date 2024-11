Bạn bè trong giới có chia sẻ xót xa trước sự ra đi đột ngột của nam thần 39 tuổi Song Jae Rim

Chiều ngày 12/11, nam diễn viên Hàn Quốc Song Jae Rim được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân tử vong chưa được tiết lộ, cảnh sát chỉ cho biết tìm thấy bức thư tuyệt mệnh dài 2 trang giấy A4 tại hiện trường. Thông tin này khiến không ít khán giả bàng hoàng, một số nghệ sĩ Hàn Quốc cũng đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương tới nam diễn viên quá cố.

Diễn viên Park Ho San chia sẻ: "Tôi không thể tin được, Jae Rim. Tôi rất đau lòng khi một người tươi sáng như vậy lại ra đi. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi vì không thể liên lạc với em và quan tâm em nhiều hơn".

Cùng lúc đó, nghệ sĩ Hong Seok Cheon bày tỏ: "Thật buồn khi tôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười tuyệt vời đó của em nữa. Tôi rất đau lòng khi không thể chăm sóc em tốt hơn và phải tiễn em đi mà không thể nói lời tạm biệt. Tôi rất xin lỗi".

Cố diễn viên Song Jae Rim chụp ảnh cùng Park Ho San (hình trái) và Hong Seok Cheon (hình phải)

Nữ diễn viên Yoo Sun cũng đăng tải lời chia buồn lên trang cá nhân: "Jae Rim, thật đau lòng và khó tin... Tôi hy vọng cậu sẽ yên nghỉ".

Nữ diễn viên Yoo Sun thương tiếc Song Jae Rim

Song Jae Rim sinh năm 1985 và được công chúng biết đến qua bộ phim truyền hình nổi tiếng "Mặt trăng ôm mặt trời" của đài MBC. Sau đó, anh góp mặt vào nhiều dự án phim như Tiệm mỳ mỹ nam, Gab Soon nhà tôi,... Khi tham gia chương trình "We got married" ghép đôi với nữ diễn viên Kim So Eun, Song Jae Rim được khán giả yêu mến hơn.