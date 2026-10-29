Bạn thân chê chồng mình không đủ giàu, nhưng lại liên tục đến nhà ăn tối và giở trò khó tin dưới gầm bàn

Bạn thân ly hôn, đứng ra đòi công bằng

Chi và Yến là bạn thân từ thời đại học. Hai người từng hứa dù sau này mỗi người một gia đình, tình bạn vẫn sẽ không thay đổi.

Yến là người kết hôn đầu tiên với một doanh nhân giàu có. Ai cũng nghĩ cô sẽ có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Thế nhưng chưa đầy một năm sau, Yến đã bị gia đình chồng yêu cầu rời đi. May mắn, cô vẫn nhận được một khoản tài sản đáng kể sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nghe tin, Chi vừa thương vừa giận thay bạn. Cô chủ động tìm gặp chồng cũ của Yến, muốn hỏi cho ra lẽ vì sao người đàn ông ấy lại đối xử với bạn mình như vậy nhưng cuộc gặp khiến Chi bất ngờ.

Người đàn ông kia không hề kể lể, chỉ bình tĩnh nói về thói quen tiêu xài không kiểm soát, sự lười biếng và thái độ thiếu tôn trọng mẹ chồng của Yến. Chi không muốn tin hoàn toàn lời người ngoài, nhưng những chuyện được kể lại cũng khiến cô không thể bênh vực bạn như trước.

Cuối cùng, cô chỉ khuyên Yến dùng số tài sản đang có để bắt đầu lại, tìm một công việc và học cách tự chăm sóc cuộc sống của mình.

Yến nghe xong, không nói gì. Ánh mắt cô thoáng lạnh đi, nhưng Chi không để ý.

Phản đối đám cưới của bạn thân

Một thời gian sau, Chi quen Minh, người đàn ông điềm đạm, có công việc ổn định và luôn biết quan tâm đến cảm xúc của cô.

Khi Chi thông báo sẽ kết hôn, Yến lập tức phản đối. Cô chê Minh không đủ giàu có, cho rằng Chi xinh đẹp và giỏi giang thì phải lấy được người đàn ông có điều kiện hơn.

"Cậu đừng vội vàng. Lấy chồng rồi mới biết tiền quan trọng thế nào", Yến nói.

Chi chỉ mỉm cười, cô đã chứng kiến cuộc hôn nhân của bạn tan vỡ vì nhiều nguyên nhân và hiểu rằng tiền bạc không thể thay thế sự tôn trọng.

Nửa năm sau, Chi vẫn tổ chức đám cưới với Minh. Yến không đến dự, chỉ chuyển khoản mừng cưới một số tiền lớn. Chi hơi buồn nhưng nghĩ bạn đang tổn thương sau đổ vỡ nên không chấp nhặt.

Sau khi kết hôn, Chi vẫn thường xuyên mời Yến đến nhà ăn cơm. Cô muốn bạn thân có cơ hội tiếp xúc với Minh, hiểu rằng chồng mình là người tử tế và có thể giúp Yến lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Minh không phản đối, nhưng anh luôn giữ khoảng cách vừa phải với Yến. Anh chào hỏi lịch sự, trò chuyện chừng mực rồi tập trung vào bữa ăn.

Ban đầu, Chi cảm thấy yên tâm vì cách cư xử ấy. Cô không biết rằng chính những lần gặp gỡ tưởng như vô hại đang dần khiến tình bạn của họ biến thành một vở kịch đáng sợ.

Chi bất cẩn làm rơi đôi đũa xuống sàn rồi nhanh chóng cúi người xuống nhặt. Và ngay khoảnh khắc ấy, cô chết lặng. Chân Yến đang quấn chặt lấy chân Minh. Bàn chân cô ta còn cố tình cọ sát, như thể đang gửi đi một tín hiệu bí mật. Ảnh minh họa

Những biểu hiện bất thường

Khoảng nửa năm sau ngày cưới, Chi bắt đầu nhận thấy Yến thay đổi.

Mỗi lần đến nhà cô, Yến đều trang điểm kỹ càng, mặc váy ôm sát và xịt nước hoa đậm. Trên bàn ăn, cô thường xuyên tìm chuyện để bắt chuyện với Minh, từ công việc, sở thích đến những kế hoạch tương lai.

Minh vẫn chỉ trả lời ngắn gọn, không chủ động kéo dài câu chuyện. Có lần, Yến còn cười hỏi: "Anh Minh này, nếu ngày trước Chi không cưới anh, liệu anh có tìm được người vợ tốt hơn không?"

Minh đặt đũa xuống, bình thản đáp: "Chuyện đã qua thì không cần giả định. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại".

Câu trả lời khiến Yến im bặt. Chi nghe thấy, chỉ nghĩ bạn mình đang nói đùa quá trớn nên không muốn làm căng.

Cho đến một hôm, Yến gọi điện báo sẽ sang ăn tối. Chi vui vẻ chuẩn bị những món bạn thích, nhưng khi nghe cô nhắc Minh phải đi công tác, Yến lập tức đổi giọng, viện cớ bận việc rồi hủy hẹn.

Chi cầm điện thoại, đứng lặng giữa căn bếp. Nếu thực sự muốn gặp bạn thân, tại sao Yến lại đột ngột không đến chỉ vì Minh vắng nhà?

Một tuần sau, Yến tiếp tục gọi điện xin sang ăn tối. Lần này, Chi đồng ý và không nhắc gì đến cuộc điện thoại trước đó. Cô vẫn nấu những món ăn quen thuộc, vẫn cười nói như mọi khi. Chỉ có điều, trong lòng cô đã âm thầm quan sát từng cử chỉ của người bạn thân.

Cúi xuống nhặt đũa, phát hiện bí mật kinh hoàng

Bữa tối hôm ấy diễn ra khá vui vẻ. Yến liên tục hỏi Minh về công việc, thỉnh thoảng còn nghiêng người, cười nói với anh bằng giọng điệu thân mật khác thường.

Minh vẫn giữ thái độ lịch sự, anh không tỏ ra quá nhiệt tình. Chi im lặng gắp thức ăn, giả vờ không nhận ra những ánh mắt Yến dành cho chồng mình.

Giữa bữa, cô bất cẩn làm rơi đôi đũa xuống sàn rồi nhanh chóng cúi người xuống nhặt. Và ngay khoảnh khắc ấy, cô chết lặng. Chân Yến đang quấn chặt lấy chân Minh. Bàn chân cô ta còn cố tình cọ sát, như thể đang gửi đi một tín hiệu bí mật.

Chi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Yến. Đúng lúc ấy, cô bạn thân giật mình rút chân lại, sắc mặt thoáng biến đổi. Minh cũng lập tức lùi ghế, vẻ mặt sững sờ.

Không ai kịp nói lời nào. Một giây sau, Chi đứng phắt dậy, hai tay nắm lấy mép bàn rồi hất mạnh.

Choang! Bát đĩa rơi xuống sàn, thức ăn văng tung tóe. Cả bàn ăn đổ nhào, khiến Yến hét lên, còn Minh vội đứng dậy tránh những chiếc đĩa vỡ.

"Chi, cậu nghe tớ giải thích đã!", Yến lắp bắp.

"Giải thích chuyện gì? Rằng cậu đến nhà tớ ăn cơm hay đến để ve vãn chồng tớ?"

Yến tái mặt, cố kéo tay Chi. Cô ta nói mình chỉ đùa nghịch, rằng Chi đã hiểu lầm mọi chuyện nhưng Chi không còn muốn nghe thêm.

"Cậu từng đổ vỡ hôn nhân, tớ thương cậu. Tớ từng đứng ra bênh vực cậu, bất chấp những điều mình chưa biết. Tớ còn mở cửa nhà, coi cậu như người thân. Vậy mà cậu trả ơn tớ bằng cách này sao?"

Yến bật khóc, nhưng Chi lạnh lùng chỉ ra cửa: "Đi đi. Từ hôm nay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa".

Chặn liên lạc với bạn thân, tự trách mình quá cả tin

Yến rời đi trong tiếng khóc và những lời thanh minh không ngớt, Chi đã chặn mọi tài khoản liên lạc của cô ta.

Căn nhà trở nên im lặng. Chi đứng giữa căn phòng ngổn ngang bát đĩa vỡ, ánh mắt thất thần nhìn Minh. Điều khiến cô đau đớn nhất không chỉ là sự phản bội của Yến, mà còn là thái độ của người chồng mà cô luôn tin tưởng.

Bấy lâu nay, Minh vẫn tỏ ra lạnh nhạt, giữ khoảng cách với Yến, khiến Chi tin rằng anh chẳng hề có chút hứng thú nào với bạn thân của vợ. Vậy mà dưới gầm bàn, chính anh lại để mặc Yến có hành động thân mật quá giới hạn ấy.

Chi không biết Minh đã thực sự phản bội mình hay chưa, càng không thể xác định chuyện này chỉ mới bắt đầu hay hai người đã lén lút qua lại từ lâu. Những lần Yến đột nhiên hủy hẹn khi biết Minh vắng nhà, những bộ váy được lựa chọn cầu kỳ và ánh mắt cô ta luôn hướng về chồng mình bỗng chốc trở thành những mảnh ghép đáng ngờ.

“Rốt cuộc, hai người đã giấu tôi bao lâu rồi?” Chi nhìn Minh, giọng run lên vì giận dữ.

Minh định lên tiếng, nhưng Chi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào vào lúc này. Cô quay đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Người bạn thân cô từng hết lòng bảo vệ đã đâm sau lưng cô, còn người đàn ông cô trao trọn niềm tin lại khiến cô bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì mình từng tin tưởng về cuộc hôn nhân này.

Đêm ấy, Chi chặn mọi liên lạc với Yến. Nhưng với Minh, cô chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Cô cần biết sự thật, dù nó có tàn nhẫn đến đâu.

Lần đầu tiên sau ngày cưới, Chi nhận ra mình không còn cảm thấy bình yên khi đứng trong chính ngôi nhà của mình.

Và điều khiến cô sợ hãi nhất không phải những gì đã tận mắt chứng kiến, mà là câu hỏi cứ ám ảnh mãi trong đầu: Nếu hôm đó cô không vô tình làm rơi đũa, liệu hai người họ còn tiếp tục giấu cô đến bao giờ?