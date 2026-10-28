Bất ngờ trở về sau hàng chục năm bỏ rơi con trai, bố chồng khiến cả nhà tôi sống trong địa ngục

Suốt nhiều năm, Khải và Giang sống yên ổn bên hai con nhỏ, chẳng giàu có nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của người bố chồng từng bỏ rơi con trai đã đẩy gia đình họ vào chuỗi ngày mệt mỏi, ngột ngạt.

Bố chồng bất ngờ tìm đến sau hàng chục năm biệt tích

Khải còn nhỏ khi bố bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác. Từ đó, ông gần như cắt đứt mọi liên lạc với vợ con, mặc kệ người vợ một mình nuôi con khôn lớn. Năm Khải 22 tuổi, mẹ anh qua đời, người cha ấy vẫn không trở về, cũng chẳng một lời hỏi han.

Đến khi Khải lập gia đình với Giang, anh từng chủ động gọi điện mời bố dự đám cưới. Đáp lại sự mong mỏi ấy chỉ là thái độ lạnh nhạt. Khi đó, ông đã có vợ mới và một cậu con trai riêng, cuộc sống dường như chẳng còn chỗ cho đứa con đầu lòng.

Dần dần, Khải không còn hy vọng vào tình cảm của bố. Vợ chồng anh tập trung làm ăn, nuôi dạy hai con, không muốn nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ.

Cho đến ba tháng trước, Giang bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ kế của chồng. Bà thông báo bố chồng vừa bị tai biến, sau cơn bệnh, ông liên tục nhắc đến Khải, bày tỏ mong muốn được gặp con trai cả.

Nghe tin, Khải không khỏi bối rối. Bao nhiêu năm bị bố bỏ mặc khiến anh tổn thương, nhưng nghĩ đến cảnh người đàn ông ấy nằm liệt giường sau cơn tai biến, anh vẫn không đành lòng từ chối.

"Ông ấy đã muốn gặp anh thì mình cứ đón tiếp. Dù sao cũng là bố anh", Giang động viên chồng, dù trong lòng cô vẫn có nhiều băn khoăn.

Hai người không ngờ, quyết định đồng ý cho bố chồng đến nhà lại mở đầu cho những tháng ngày đầy áp lực.

Gia đình riêng đưa bố chồng đến rồi bỏ đi

Hôm sau, mẹ kế cùng cậu con trai riêng đưa bố chồng đến nhà Khải và Giang. Thấy ông ngồi trên xe lăn, Khải vội vàng chạy ra đỡ, còn Giang chuẩn bị nước nôi, hoa quả tiếp đón gia đình bố chồng.

Ban đầu, cô nghĩ mẹ kế chỉ đưa ông đến thăm con trai, sau đó sẽ cùng bàn bạc chuyện chăm sóc và điều trị, nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác.

Người con trai riêng lấy cớ ra ngoài lấy thêm đồ, còn mẹ kế ngồi nói chuyện được một lúc cũng đứng dậy, bảo phải ra cổng dặn dò con trai. Hai người đi rồi không quay lại.

Khải gọi điện hỏi thăm, mẹ kế chỉ nhắn rằng ông đã muốn ở với con trai cả thì cứ để ông ở đó. Bà còn công việc riêng, cậu con trai cũng bận rộn, không thể ngày ngày chăm sóc người bệnh.

Vợ chồng Khải chết lặng. Họ không hề chuẩn bị cho việc phải chăm sóc một người bệnh nặng trong thời gian dài, càng không nghĩ gia đình riêng của ông lại đột ngột giao toàn bộ trách nhiệm cho mình.

Thế nhưng, trước mặt người bố vừa trải qua tai biến, Khải không thể lập tức đưa ông trở lại nhà vợ. Giang cũng không nỡ để một người đang nằm liệt giường phải chịu cảnh bị bỏ mặc. Trong tình thế bất đắc dĩ, hai vợ chồng đành thu xếp để ông ở lại.

Giang không trách chồng vì đã đón bố về. Cô chỉ sợ sự bất đắc dĩ hôm nay sẽ trở thành gánh nặng không có ngày kết thúc. Ảnh minh họa

Chăm sóc bố chồng khiến vợ chồng kiệt sức

Những ngày đầu, Giang cố gắng xoay xở mọi việc. Cô vừa đi làm, chăm hai con nhỏ, vừa lo cơm cháo, thuốc men và vệ sinh cá nhân cho bố chồng.

Ông bị liệt nửa người, ăn uống khó khăn, nhiều việc phải có người hỗ trợ. Chỉ riêng việc giúp ông tắm rửa, thay quần áo hay di chuyển từ giường sang xe lăn cũng tiêu tốn không ít thời gian và sức lực.

Khải đi làm cả ngày, chiều tối về lại tiếp tục chăm bố. Có những đêm ông khó ngủ, liên tục gọi con trai, anh phải thức dậy nhiều lần để kiểm tra tình trạng của ông.

Hai vợ chồng gần như không còn thời gian nghỉ ngơi.

Chi phí thuốc men, bỉm, thực phẩm dinh dưỡng và những khoản phát sinh khiến ngân sách gia đình ngày càng eo hẹp. Tiền tiết kiệm vốn dành cho việc học của hai con cũng phải đem ra sử dụng.

Giang không phải người vô tình. Cô hiểu bố chồng đang bệnh tật, cần được chăm sóc nhưng điều khiến cô ấm ức là trách nhiệm ấy bất ngờ đổ xuống đầu gia đình mình, trong khi họ chẳng có sự chuẩn bị nào về thời gian, sức khỏe lẫn kinh tế.

Cô càng khó chịu khi nghĩ đến những năm tháng bố chồng bỏ mặc Khải, để mẹ anh một mình gồng gánh mọi thứ. Khi còn khỏe mạnh, ông dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình mới. Đến lúc đau ốm, người con trai từng bị ông lãng quên lại phải đứng ra lo liệu.

Giang không trách chồng vì đã đón bố về. Cô chỉ sợ sự bất đắc dĩ hôm nay sẽ trở thành gánh nặng không có ngày kết thúc.

Vợ chồng cãi vã vì người bố chồng bị bỏ mặc

Sau ba tháng, sự mệt mỏi bắt đầu bào mòn tình cảm vợ chồng. Giang nhiều lần đề nghị Khải gọi cho mẹ kế, yêu cầu bà cùng con trai có trách nhiệm chăm sóc ông, nhưng lần nào liên lạc, cô cũng chỉ nhận được những lời thoái thác.

Một tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Giang không kìm được nước mắt; "Em biết anh thương bố, nhưng chúng ta không thể cứ thế này mãi. Tiền tiết kiệm sắp hết, hai đứa nhỏ cũng cần được chăm lo. Chúng ta đâu có đủ điều kiện để một mình gánh tất cả".

Khải cúi đầu, vẻ mặt nặng trĩu: "Anh biết. Nhưng bố đang bệnh như vậy, anh không thể đẩy ông đi ngay được".

"Em có bảo anh bỏ mặc bố đâu! Nhưng ít nhất phải tìm cách để những người có trách nhiệm cùng chăm sóc ông. Chẳng lẽ chỉ vì ông muốn gặp anh sau khi bị tai biến, mọi gánh nặng đều phải do gia đình mình chịu?"

Câu nói ấy khiến Khải im lặng. Anh hiểu nỗi lòng của vợ, bản thân anh cũng đã quá mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn người bố nằm bất động, anh lại không thể nhẫn tâm làm điều gì dứt khoát.

Giang từng nghĩ đến việc nói thẳng với bố chồng, hỏi địa chỉ nhà mẹ kế để đưa ông trở về. Nhưng cô sợ mang tiếng bất hiếu, sợ chồng bị người ngoài trách móc và sợ chính mình sẽ day dứt nếu ông không được chăm sóc tử tế.

Cứ như vậy, cả nhà mắc kẹt trong một tình cảnh không ai mong muốn.

Lời thú nhận khiến Giang không khỏi bàng hoàng

Một buổi tối, khi mang cháo vào phòng, Giang bất ngờ nghe bố chồng gọi mình.

"Bố biết con vất vả. Bố xin lỗi vì đã khiến hai đứa phải khổ sở".

Giang hơi sững lại. Suốt ba tháng qua, đây là lần đầu tiên ông chủ động thừa nhận những khó khăn mà vợ chồng cô đang phải gánh chịu.

Sau một hồi im lặng, ông chậm rãi nói rằng trước khi bị tai biến, mình đã bán căn nhà đứng tên cá nhân. Số tiền thu được vẫn còn, nhưng ông đã chuyển phần lớn cho người con trai riêng vì tin rằng đó là nơi mình có thể nương tựa khi về già.

Giang nghe mà ngỡ ngàng.

"Vậy tại sao bố không nói với mẹ kế và em ấy để họ cùng lo việc chăm sóc bố?"

Ông cúi mặt, giọng nghẹn lại. Ông thừa nhận bản thân không ngờ sau khi mình đổ bệnh, những người từng được ông hết lòng vun vén lại tìm cách đẩy ông sang cho Khải.

Giang không biết nên trách ông hay thương hại ông. Cô chỉ thấy chua xót khi người đàn ông từng bỏ mặc con trai suốt hàng chục năm cuối cùng lại rơi vào cảnh không còn ai muốn gánh vác trách nhiệm.

Đêm ấy, Giang kể lại mọi chuyện cho Khải. Hai vợ chồng hiểu rằng họ không thể tiếp tục sống trong cảnh kiệt quệ, cũng không thể mặc kệ người bệnh.

Họ quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ kế và em trai của Khải, yêu cầu cùng chia sẻ chi phí, thời gian chăm sóc hoặc tìm phương án hỗ trợ phù hợp.

Khải vẫn chưa thể tha thứ cho bố, nhưng anh cũng không muốn biến sự oán giận thành lý do để bỏ mặc một người đang bệnh nặng.

Còn Giang, sau tất cả, chỉ mong gia đình mình sớm thoát khỏi tình cảnh bất đắc dĩ này, để hai đứa trẻ được sống trong mái nhà bình yên như trước. Bởi cô hiểu rằng, lòng hiếu thảo không có nghĩa là một gia đình phải âm thầm kiệt sức để gánh thay trách nhiệm của tất cả những người còn lại.