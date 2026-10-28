Nằm chờ phẫu thuật, tôi uất nghẹn khi nghe điều kiện mẹ chồng đưa ra để trả vàng cưới

Chiếc hộp vàng cưới và lời đề nghị khó từ chối của mẹ chồng

Ngày mới cưới, Thư từng nghĩ mình là người may mắn khi được gả vào một gia đình có điều kiện. Bố mẹ chồng khá giả, chồng cô là người hiền lành, công việc tuy chưa ổn định nhưng luôn yêu thương vợ.

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đám cưới, Thư đã hiểu cuộc sống của mình sẽ không dễ dàng như tưởng tượng.

Hôm ấy, cô đang kiểm kê số vàng cưới để chuẩn bị cất vào tủ thì mẹ chồng bất ngờ bước vào phòng. Bà cầm chiếc hộp lên, nói bằng giọng bình thản: "Nhà đông người, phức tạp, để vàng trong phòng không an toàn. Con cứ đưa mẹ giữ hộ. Khi nào cần thì sang mẹ lấy".

Thư hơi do dự, đó là vàng do hai bên gia đình trao tặng, cũng có một phần là tiền cô dành dụm trước khi kết hôn. Nhưng nghĩ mẹ chồng chỉ muốn bảo quản giúp, cô vẫn ngoan ngoãn giao chiếc hộp.

Cô đâu biết rằng, quyết định ấy sẽ khiến mình phải day dứt suốt nhiều năm sau.

Bảy năm làm dâu, ước mơ ra riêng ngày càng xa vời

Bố mẹ chồng Thư có ba người con, gồm hai trai, một gái. Chồng cô là con trai thứ, nhưng mẹ chồng luôn muốn các con ở dưới sự kiểm soát của mình.

Dù vợ chồng Thư từng có khoản tiền đủ để tính chuyện mua nhà riêng, bà vẫn phản đối. Bà cho rằng con trai phải sống cùng bố mẹ để tiện chăm sóc gia đình, còn con dâu đã bước chân vào nhà thì phải biết vun vén.

"Bao giờ có đủ tiền mua nhà đàng hoàng thì hãy ra riêng. Còn không, cứ ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện thuê nhà bên ngoài", bà từng tuyên bố.

Chồng Thư vốn ngại va chạm, mỗi lần nghe mẹ nói đều chọn cách im lặng. Anh hứa với vợ rằng chỉ cần công việc thuận lợi, hai người sẽ sớm có một mái ấm riêng. Nhưng cuộc đời không diễn ra như mong muốn.

Một vài lần đầu tư thất bại khiến tiền tích lũy của hai vợ chồng hao hụt đáng kể. Thư vừa đi làm, vừa chăm con, vừa cố gắng vun vén chi tiêu. Những lần cô nhắc đến chuyện ra riêng, chồng lại an ủi: "Cố thêm một thời gian nữa em nhé".

Một tháng, rồi một năm, rồi bảy năm trôi qua. Lời hứa ấy vẫn chưa thành hiện thực. Thư từng nhiều lần tủi thân, nhưng nghĩ chồng không phải người xấu, cô lại nhẫn nhịn. Cô tin chỉ cần mình sống tử tế, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên cho đến khi căn bệnh bất ngờ ập xuống.

Suốt bảy năm, cô vẫn nghĩ số vàng ấy được mẹ chồng giữ hộ. Vậy mà giờ đây, ngay cả khi con dâu cần tiền cứu chữa bệnh tật, bà vẫn tính toán từng đồng chênh lệch. Ảnh minh họa

Cần tiền phẫu thuật, Thư chết lặng trước điều kiện của mẹ chồng

Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ thông báo Thư cần phẫu thuật sớm. Khoản tiền phải chuẩn bị vượt xa số tiền hai vợ chồng đang có. Trong lúc lo lắng, Thư chợt nhớ đến số vàng cưới được mẹ chồng giữ từ ngày đầu tiên về nhà chồng.

Cô nói với chồng, giọng yếu ớt: "Anh sang xin mẹ cho mình lấy vàng về bán nhé. Em cần tiền phẫu thuật. Sau này khỏe lại, chúng mình sẽ cố gắng làm lụng để bù đắp".

Chồng cô lập tức sang phòng mẹ. Thư nằm chờ, lòng thấp thỏm, vừa hy vọng vừa sợ bà từ chối. Gần một giờ sau, anh trở về, gương mặt nặng trĩu, đôi mắt đỏ hoe. Anh ngồi xuống mép giường, không dám nhìn thẳng vào vợ.

"Mẹ đồng ý cho mình bán vàng cưới, nhưng có một điều kiện…"

Thư vội hỏi: "Điều kiện gì hả anh? Chỉ cần mẹ cho lấy vàng về, em sẽ rất biết ơn mẹ".

Anh siết chặt hai bàn tay, giọng run run: "Mẹ nói số vàng ngày trước mua hết bao nhiêu tiền thì bây giờ mình chỉ được nhận lại đúng số tiền ấy. Phần chênh lệch do giá vàng tăng trong bảy năm qua sẽ thuộc về mẹ. Mẹ bảo ngày trước mẹ đã bỏ tiền mua vàng cưới cho chúng mình, nên bây giờ chỉ trả lại đúng số tiền ban đầu".

Thư sững người. Cô tưởng mình nghe nhầm. Suốt bảy năm, cô vẫn nghĩ số vàng ấy được mẹ chồng giữ hộ. Vậy mà giờ đây, ngay cả khi con dâu cần tiền cứu chữa bệnh tật, bà vẫn tính toán từng đồng chênh lệch.

"Thế mẹ có nói khi nào trả vàng cho mình không anh?" Thư hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Chồng cô cúi đầu: "Mẹ bảo khi nào mình đồng ý điều kiện thì mẹ mới đưa."

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Thư. Cô không biết điều khiến mình đau đớn hơn là thái độ của mẹ chồng hay sự bất lực của người đàn ông nằm cạnh mình.

Bảy năm qua, cô đã nhẫn nhịn bao nhiêu chuyện, từ những lời chì chiết đến việc bị can thiệp vào mọi quyết định trong cuộc sống. Cô từng tự nhủ rằng chỉ cần gia đình yên ổn thì chịu thiệt một chút cũng không sao.

Nhưng lần này, người cần được cứu chữa là cô. Vậy mà ngay cả số vàng cưới, cô cũng không thể tự quyết định.

Lần đầu tiên con dâu quyết định không nhẫn nhịn

Đêm ấy, Thư gần như thức trắng. Cô nghĩ đến những tháng ngày đã qua, nghĩ đến con nhỏ, đến chồng và cả mối quan hệ vốn chẳng mấy êm ấm với mẹ chồng.

Cô biết nếu phản đối, chồng sẽ khó xử. Anh có thể bị mẹ trách móc, gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, liệu sau này cô còn phải chịu đựng đến bao giờ?

Sáng hôm sau, Thư bảo chồng đưa mình sang gặp mẹ.

Trước mặt bà, cô nói rõ ràng: "Con cảm ơn mẹ đã giữ vàng giúp chúng con suốt những năm qua. Nhưng hôm nay con cần tiền phẫu thuật. Con xin mẹ trả lại toàn bộ số vàng cưới để con tự quyết định việc chữa bệnh. Con không đồng ý nhận tiền theo giá vàng của bảy năm trước".

Mẹ chồng lập tức sa sầm mặt. "Cô đang trách tôi à? Nếu không có tôi, ngày cưới các người lấy đâu ra từng ấy vàng? Bây giờ vàng tăng giá thì tôi lấy lại phần chênh lệch có gì sai?"

Thư nhìn bà, giọng nghẹn lại nhưng không còn né tránh: "Nếu mẹ tặng vàng cưới cho chúng con thì đó là tình cảm của mẹ. Nếu mẹ cho vay tiền để mua vàng, mẹ có thể nói rõ ngay từ đầu. Nhưng suốt bảy năm, mẹ chưa từng nói đây là khoản vay hay bảo con phải trả lại theo cách nào. Con vẫn luôn nghĩ đó là vàng cưới của vợ chồng con".

Căn phòng im phăng phắc. Mẹ chồng tức giận, quay sang trách con trai không biết dạy vợ. Chồng Thư đứng giữa hai người, khuôn mặt căng thẳng, không biết phải bênh ai.

Thư nhìn anh, nước mắt trào ra: "Em không muốn anh bất hiếu với bố mẹ. Em cũng không muốn anh phải lựa chọn giữa vợ và mẹ. Nhưng em đang bệnh, em cần được chữa trị. Em không thể tiếp tục sống trong cảnh ngay cả chuyện liên quan đến sức khỏe của mình cũng phải chờ người khác cho phép".

Cô nói tiếp rằng sau khi ổn định việc phẫu thuật, cô muốn chuyển ra ngoài sống. Nếu chồng đồng ý, hai người sẽ cùng tìm cách sắp xếp. Nếu anh chưa thể quyết định, cô vẫn cần có không gian để hồi phục và chăm sóc bản thân.

Một quyết định có thể thay đổi cả cuộc hôn nhân

Mẹ chồng Thư cho rằng cô đang làm quá mọi chuyện chỉ vì tiền. Bà tuyên bố nếu vợ chồng cô dọn ra ngoài, bà sẽ không còn hỗ trợ bất cứ điều gì. Thư nghe vậy, lòng đau như bị cứa, nhưng lần đầu tiên sau bảy năm, cô không vội vàng xin lỗi để giữ hòa khí.

Cô hiểu mình vẫn thương chồng và không muốn anh tổn thương. Cô cũng không muốn con phải chứng kiến gia đình bất hòa. Thế nhưng, giữ gìn một gia đình không có nghĩa là một người phải liên tục hy sinh quyền lợi, lòng tự trọng và cả sự an toàn của bản thân.

Trước khi rời khỏi phòng, Thư chỉ nói một câu: "Con chưa bao giờ muốn đối đầu với mẹ. Con chỉ mong được sống như một người trưởng thành, được quyết định những điều thuộc về cuộc đời mình".

Hôm ấy, chồng Thư lặng lẽ đi theo cô ra ngoài, anh nắm tay vợ nhưng không nói gì. Thư không biết anh sẽ chọn cách giải quyết nào, cũng không chắc cuộc hôn nhân của mình có thể trở lại như trước.

Điều cô biết là ca phẫu thuật không thể chờ đợi, còn cuộc sống của hai vợ chồng không thể mãi bị trì hoãn bởi những lời hứa. Với Thư, bước ra khỏi ngôi nhà ấy không phải để cắt đứt tình thân, mà là để tìm lại quyền được sống bình yên.

Và cô tự hỏi: Liệu một người con dâu có sai khi quyết định ra riêng, dù biết điều đó có thể khiến chồng khó xử với chính bố mẹ ruột của mình?