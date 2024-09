Bắt đối tượng vác rựa chém người bán vịt quay

Do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn giữa em của Đặng Văn Giàu (SN 1990, trú xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) và anh Phạm Thế Hoan (SN 1993 trú cùng xã), nên ngày 8/9/2024, Đặng Văn Giàu rủ thêm bạn tên Bi đi từ Thị xã Phước Long về xã Đắk Sin để tìm Hoan đánh dằn mặt.



Hình ảnh 2 đối tượng mang theo hung khí được camera giám sát an ninh ghi lại.

Khi đến trước cửa hàng của anh Hoan, thấy anh Hoan đang bán vịt quay trên tay có dao nên Giàu rủ Bi đến chợ gần đó mua 2 con dao rựa rồi quay lại. Lúc anh Hoan không để ý, Giàu dùng dao chém 1 nhát vào tay phải, khiến anh Hoan bị thương và bỏ chạy. Thấy có nhiều người dân nên Giàu cùng đồng bọn chạy sang địa bàn lân cận của tỉnh Bình Phước. Tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Giàu tháo bỏ biển số xe và dùng biển số giả để tránh bị phát hiện.

Đối tượng Đặng Văn Giàu thay biển số giả để lẩn trốn.

Ngày 15/9, Công an phường Phước Bình nhận thông tin Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông truy tìm đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích có thể đang lẩn trốn trên địa bàn phường. Đến ngày 23/9, Công an phường Phước Bình xác định đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn nên đã đưa đối tượng cùng tang vật liên quan về Công an phường.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an phường Phước Bình làm thủ tục bàn giao cho Công an huyện Đắk R’lấp thụ lý theo thẩm quyền.