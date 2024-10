Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy

Trộm cắp dây cáp điện tại các mặt bằng dự án, gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng GĐXH – Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện tại một số mặt bằng dự án dân cư đô thị, gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/10, Công an huyện Krông Pa tiếp nhận tin báo từ Công an xã Phú Cần về việc anh T.V.T (SN 1991, ở thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) để chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius, BKS: 81N1-06xxx, ở bãi đất trống thuộc Buôn Bluk (xã Phú Cần) thì bị 2 đối tượng lấy trộm.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa đã phối hợp Công an xã Phú Cần và Công an các xã, thị trấn lân cận tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng 18h cùng ngày, cảnh sát phát hiện và bắt giữ Kpă Chiu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Buôn Thim (xã Phú Cần). Đến 18 giờ 45 phút thì tiếp tục bắt giữ đối tượng Rơ Ô Sơn.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Điều tra mở rộng, đối tượng Kpă Chiu còn khai nhận và giao nộp thêm một chiếc điện thoại OPPO A18; một chiếc điện thoại OPPO A15, một chiếc điện thoại Samsung A03 cùng số tiền 650.000 đồng do đối tượng lấy trộm được của anh N.P (SN 1992, trú tại Buôn Thim, xã Phú Cần, Krông Pa).

Hiện Công an huyện Krông Pa đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.