Bắt giữ nhóm thanh niên làm điều phi pháp trong nghĩa trang

Ngày 1-6, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên vào Nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột trộm cắp hơn 50 bình ắc quy tại các ngôi mộ.



Cơ quan công an dẫn giải đối tượng tới hiện trường vụ án

Trước đó, cuối tháng 5-2024, Công an TP Buôn Ma Thuột liên tiếp nhận được đơn trình báo của Ban quản lý Nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp hơn 50 bình ắc quy tại các ngôi mộ.

Đây là những bình ắc quy được người dân lắp đặt để thắp sáng tại các ngôi mộ vào ban đêm. Vào cuộc điều tra, đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Y Tha Mlô (22 tuổi), Y Thâng Mlô (21 tuổi, cùng ngụ) và Y Thoan Niê (chưa xác định được năm sinh và nơi ở).

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Lương Văn Nhượng (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), làm nghề thu mua phế liệu để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã rủ nhau vào Nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột trộm cắp hơn 50 bình ắc quy và bán cho Lương Văn Nhượng được hơn 20 triệu đồng.

