Bắt tạm giam đối tượng chống đối Cảnh sát giao thông

Tạm giam trưởng thôn chống người thi hành công vụ Ngày 4/7, CA huyện Chợ Mới (Bắc Cạn) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nông Văn Quốc (SN 1965), nguyên là Trưởng thôn Đèo Vai 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới và Nông Văn Toàn (SN 1988), con trai của Quốc về hành vi chống người thi hành công vụ có tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối tượng Lê Quang Trung (SN 1966, ở phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/10/2024, Tổ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài đang làm nhiệm vụ trên đường Trương Công Định (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) thì phát hiện Lê Việt T (SN 1997, trú tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe mô tô biển số 93P2-371.xx, chở theo Lê Quang Trung, ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành xử lý. Khi vừa dừng xe, Lê Quang Trung có lời nói chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra.

Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước)

Mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu Trung không được xúc phạm nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, tiếp tục hành vi xúc phạm các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Khi đang làm việc, Trung tự ý lên xe mô tô 93P2-371.xx là tang vật vi phạm hành chính để điều khiển đi. Đại úy Nguyễn Viết Thanh Anh có hành động ngăn cản thì bị Trung dùng tay phải đấm vào đầu.

Thấy vậy, tổ công tác đã khống chế đưa Trung và bàn giao cho Công an phường Tân Phú lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.