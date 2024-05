Bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình, tử vong: Chuyên gia y tế lưu ý điều gì?

Đau xót nhiều vụ bỏ quên trẻ trên ô tô

Chiều tối qua 29/5 tại Thái Bình, cháu bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường từ sáng và chỉ được phát hiện khi gia đình đến trường đón con. Cô giáo ngỡ ngàng cho biết trẻ không tới trường trong khi gia đình khẳng định trẻ có lên xe đi học. Tại thời điểm phát hiện cháu bé, mọi người đã đập cửa xe ô tô đưa đón, đưa trẻ đi viện cấp cứu lúc hơn 18h cùng ngày nhưng trẻ đã không qua khỏi.

Việc người lớn bỏ quên trẻ trên ô tô có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc (ảnh minh họa).

Đáng tiếc trước đây đã xảy ra không ít vụ việc tương tự, trách nhiệm đều thuộc về người lớn. Điển hình là vụ bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, bị tử vong 5 năm về trước. Sáng 6/8/2019, gia đình đã đưa bé L.H.L ra ô tô đưa đón học sinh để đến trường. Đến 16h45, gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo con trẻ đã tử vong. Nguyên nhân, cháu L ngủ quên trên xe và không được phát hiện nên đã bị nhốt trong xe suốt cả ngày, dẫn đến việc cháu bị tử vong do suy hô hấp tuần hoàn trong không gian giới hạn.

Tháng 9/2019, một bé trai 3 tuổi (SN 2016, ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) được phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ-Rê-Mí (ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du). Điều may mắn, sau khi tài xế rời xe có mở hé cửa kính ghế lái. Trẻ ngất xỉu, được phát hiện sau nhiều giờ bị bỏ quên trên xe và được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát nạn...

Tháng 6/2023, trong chuyến dã ngoại tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) một học sinh trường Tiểu học Archimedes (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏ quên trên xe đưa đón, rất may mắn khi em được phát hiện trong thời gian ngắn chừng 10 phút.

Bày tỏ lo ngại trước sự tắc trách của người lớn khiến trẻ thiệt mạng đáng tiếc, chị Nguyễn Thanh Lan (Nam Từ Liêm) cho hay, từ nhiều năm nay con trai chị vẫn sử dụng dịch vụ đưa đón của nhà trường, nhưng quy trình kiểm soát trẻ lên xuống rất tốt. "Thường mỗi khi đưa con lên xe tới trường, tôi chỉ thực sự yên tâm khi nhận thông tin con đã có mặt ở lớp từ cô đón trẻ và chủ nhiệm lớp", chị Lan cho biết thêm.

Nguy cơ tử vong cao vì sốc nhiệt, thiếu oxy

Theo nhiều nghiên cứu của các tổ chức y khoa trên thế giới về khả năng chịu đựng của người ngồi trên xe đóng kín, đỗ ngoài nắng cho thấy, trung bình khoảng 1 giờ hoặc ít hơn, người bên trong xe có nguy cơ cao bị tử vong vì các vấn đề như thiếu oxy, sốc nhiệt.

Khi xe ô tô đóng cửa, tắt máy dưới trời nắng, nhiệt độ trong xe sẽ tăng lên rất nhanh, khoảng gấp rưỡi nhiệt độ bên ngoài trong vòng 1 tiếng, với mức tăng thêm 3-6 độ sau mỗi 10 phút. Khi trẻ bị sốc nhiệt sẽ tác động đến toàn bộ cơ quan trong cơ thể như hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, suy thận, suy gan, tổn thương não, hôn mê… Nếu nhiệt độ trong cơ thể trẻ đạt tới hơn 40 độ C, các cơ quan của trẻ sẽ ngừng hoạt động và khi nhiệt độ cơ thể đạt tới 41,6 độ C thì trẻ nguy cơ cao tử vong. Nếu được điều trị sớm, bù dịch đầy đủ, điều trị tích cực các biến chứng, tỉ lệ sống đạt trên 90%. Tuy nhiên, khi nhiệt độ cơ thể trẻ vượt trên 42 độ, rất khó cứu.

Khi ở trong ô tô đã tắt máy, trẻ hít vào CO kết hợp với Hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc Hemoglobin, khiến hồng cầu không thể vận chuyển oxy tới các tế bào cơ thể. Từ đó, tế bào thiếu hụt oxy, trẻ sẽ hôn mê rồi tử vong. Nếu sống thì di chứng về não là rất lớn bởi não không có oxy trong thời gian dài. So với người lớn, trẻ em có nguy cơ cao hơn bởi lẽ trẻ em có sức khỏe yếu có thể tử vong do sốc nhiệt kể cả khi xe đỗ trong bóng râm.

Cần dạy trẻ cách tự thoát nạn

Có nhiều ý kiến cho rằng không có khả năng thoát hiểm trong trường hợp này khi xe đã khóa cửa, tắt máy, nhất là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cha mẹ vẫn cần trang bị cho con những kiến thức cần thiết để giúp trẻ có thêm cơ hội thoát nạn.

Cố gắng giữ bình tĩnh : Khi bị bỏ quên trên xe, trẻ rất dễ rơi vào tâm lý hoảng loạn, gào thét, khóc lóc. Những việc này chỉ khiến bé nhanh chóng kiệt sức và giảm khả năng thoát ra ngoài, các bậc phụ huynh nên khuyên trẻ giữ bình tĩnh, tìm cách tự thoát ra hoặc báo hiệu cho những người xung quanh.

Sử dụng còi xe : Cho dù xe có bị khóa hay hoàn toàn tắt máy thì còi vẫn hoạt động bình thường do sử dụng nguồn điện trực tiếp từ Accu, do vậy hãy dạy trẻ khi bị bỏ quên trên xe, con hãy lên vô lăng và bấm vào còi, tiếng còi kêu liên tục sẽ gây sự chú ý của người khác.

Đèn Hazard: Tương tự như đối với còi, đèn Hazard cũng có một nguồn điện riêng để đèn lúc nào cũng hoạt động. Hãy chỉ cho trẻ nút bật cái đèn có hình tam giác và rất dễ thấy trên buồng lái. Bật đèn Hazard kết hợp với bấm còi để gây sự chú ý của mọi người.

Lẫy mở khóa cửa từ bên trong: Trong các loại xe hơi hiện nay đều thiết kế có lẫy mở khóa cửa từ bên trong. Hãy dạy con cách bật lẫy này để mở cửa trong trường hợp khẩn cấp. Hoặc nếu trong trường hợp không có lẫy mở khóa hay con khó thực hiện động tác này, bạn hãy hướng dẫn con kiểm tra cánh cửa tại vị trí của ghế lái. Khi xe ô tô không cắm chìa khóa và khi xe đã khóa thì vẫn có thể mở cửa. Khi mở cửa mà không có chìa khóa, còi chống trộm trên xe sẽ kêu lên.

Sử dụng búa thoát hiểm: Đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên, khi mà các phương án trên đều không có tác dụng thì bạn hãy dạy cho bé cách phá cửa kính để thoát thân.