Bẽ bàng vì 'dính chặt' khi yêu, lỗi do cái bẫy của vợ

Theo lời kể của bệnh nhân, khi vợ chồng họ đang thân mật thì bất ngờ gặp tai nạn phòng the trớ trêu là "cậu nhỏ" bị mắc kẹt lại bên trong người vợ, không có cách nào thoát ra. Sau một thời gian dài cố gắng "tháo kẹt". Cặp đôi bất lực và bất đắc dĩ phải gọi cấp cứu. Họ nhập viện trong tư thế nằm chồng lên nhau, cơ thể được che phủ bằng một chiếc chăn mỏng.



Nguyên nhân gây ra tình huống mắc kẹt này cuối cùng đã được người vợ thú nhận, chị cho biết vì nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài nên đã lén bôi chất gây dị ứng vào bao cao su. Ai ngờ, chồng chị lại dùng đúng chiếc bao cao su ấy để gần gũi với vợ. Có lẽ do tiếp xúc với chất dị ứng mà người vợ bị co thắt âm đạo và gây ra tai nạn phòng the có một không hai.

Tai nạn phòng the hy hữu kiểu này tiếp tục diễn ra với một cặp đôi người Kenya. Truyền thông Kenya cho biết cặp đôi này ngoại tình và vụng trộm ở một khách sạn có tên Explor-Inn. Trong lúc làm "chuyện ấy", không biết vì lý do gì mà cả hai bị dính chặt, cặp đôi hét lên để nhờ cứu giúp. Khi những người trong khách sạn chạy tới giúp đỡ, cặp đôi đang không mặc gì trên giường và dính chặt bộ phận sinh dục.

Còn theo lời kể của một số người thì chồng của người phụ nữ nghi vợ có quan hệ bất chính với người khác nên đã xin "thầy phù thủy yểm bùa" vào vợ sao cho khi đôi trai gái quan hệ, "cậu nhỏ" của người đàn ông sẽ bị mắc kẹt.



Tại sao lại dính chặt vào nhau khi quan hệ?

Có rất ít các báo cáo y tế rõ ràng về tình trạng dính chặt vào nhau khi quan hệ hay còn gọi là "cậu nhỏ" bị mắc kẹt. Nguyên nhân có thể xuất phát từ thực tế rằng tình trạng này không quá nghiêm trọng nên hầu hết không cần nhờ tới bác sĩ can thiệp, do đó không được ghi lại trong tài liệu y khoa.

Mặc dù ít nhưng trong lịch sử cũng từng ghi nhận trường hợp nhạy cảm này. Năm 1980, một bác sĩ đã viết thư cho tạp chí y khoa hàng đầu BMJ để xác nhận tình trạng mắc kẹt "cậu nhỏ". Ông kể về một cặp vợ chồng trẻ rơi vào tình cảnh này và phải đến bệnh viện bằng xe cứu thương vào năm 1947.

Mắc kẹt "cậu nhỏ" khi quan hệ có thể do chứng co thắt âm đạo ở phụ nữ nhưng tình trạng này hiếm khi xảy ra. (Ảnh minh họa)

Vậy làm thế nào "cậu nhỏ" lại bị mắc kẹt khi quan hệ? Khi quan hệ, “cậu nhỏ” bị kích thích, máu sẽ dồn lên khiến nó cứng hơn. Đối với nữ giới, âm đạo cũng sẽ giãn cơ và sẵn sàng cho việc quan hệ.

Các thành âm đạo được tạo thành từ các mô cơ có thể mở rộng và co lại vào các thời điểm khác nhau trong quá trình "yêu". Những cơn co thắt này có thể rất mạnh. Trong một số trường hợp hiếm gặp, âm đạo có thể co bóp với lực đủ mạnh để giữ chặt "cậu nhỏ". Điều này có thể khiến các cặp đôi bị dính chặt vào nhau.

Tuy nhiên chỉ cần các cơn co thắt kết thúc, thành âm đạo giãn hoặc khi "cậu nhỏ" mềm dần thì cả hai có thể tách ra. Vì vậy ít khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng tới mức phải nhập viện.

Một nguyên nhân khác của tình trạng mắc kẹt “cậu nhỏ” có thể là do chứng co thắt âm đạo của phụ nữ. Người phụ nữ bị chứng bệnh này sẽ không thể làm "chuyện ấy" được hoặc rất đau khi cố gắng thực hiện. Căn bệnh này ảnh hưởng tới 0,5-1% phụ nữ trên thế giới. Người mắc bệnh sẽ không thể kiểm soát được việc co thắt ở vùng nhạy cảm, gây cản trở cho "chuyện ấy" cũng như việc sử dụng băng vệ sinh tampon. Cơn đau chỉ xảy ra khi có sự thâm nhập.

Vì vậy, đôi khi một cơn co thắt cực độ như vậy có thể xảy ra trong quá trình quan hệ. Trong trường hợp này, "cậu nhỏ" có thể bị kẹt trong giây lát.

Do thiếu bằng chứng nên không thể nói chắc chắn mức độ thường xuyên xảy ra tình trạng mắc kẹt "cậu nhỏ". Tuy nhiên nếu điều này xảy ra, nó thường chỉ kéo dài vài giây hoặc vài phút. Hãy giữ bình tĩnh, bộ phận sinh dục sẽ dần thả lỏng và vấn đề này sẽ được giải quyết.