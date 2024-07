Bé trai 7 tuổi thoát cửa tử sau khi gặp nạn chấn thương sọ não nguy kịch

Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, nguyên nhân chấn thương sọ não thường gặp ở trẻ nhỏ do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt (ngã do leo trèo, vật nặng va đập trúng vùng đầu…). Vì vậy, gia đình và nhà trường cần quan tâm, chú ý đến trẻ để đảm bảo an toàn.

Trường hợp không may tai nạn xảy ra, gia đình cần theo dõi sát tình trạng ý thức của trẻ và các biểu hiện bất thường (đau đầu, nôn, liệt…). Nếu nghi ngờ chấn thương sọ não, cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.