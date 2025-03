Bên trong cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất Việt Nam vừa bị triệt phá ở Nha Trang

Chiều 26/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại tỉnh Khánh Hòa.

Khu "công xưởng" sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, thông qua việc đẩy mạnh, tăng cường hợp tác quốc tế, tháng 8/2024 từ thông tin do phía Trung Quốc trao đổi về hai đối tượng từng có lịch sử liên quan sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc đã xuất cảnh sang Việt Nam với lô hàng số lượng lớn ống thủy tinh vận chuyển vào nước ta, nghi liên quan đến hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Với sự nhạy bén nghề nghiệp và kinh nghiệm đấu tranh các chuyên án về sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phân công trinh sát thu thập tài liệu, xác minh làm rõ.

Ketamin thành phẩm với "độ tinh khiết rất cao" được đựng trong chậu. Ảnh: C04

Sau một tháng thu thập thông tin, xác định các đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị sản xuất ma túy trái phép tại Việt Nam, cuối tháng 9/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định xác lập chuyên án 199Đ, triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa đường dây, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Theo đó, cầm đầu đường dây là Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Minh sang Việt Nam từ năm 2021 với vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi, cư dân tỉnh Khánh Hòa). Giúp sức đắc lực cho Minh là Đoàn Văn Hùng (42 tuổi, ở Khánh Hòa).

Nhiều xoong quân dụng, bông gòn, rổ nhựa, bếp gas công nghiệp được sử dụng để sản xuất ketamin. Ảnh: C04

Tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất 1.000m2 tại khu nghĩa trang phía bắc, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan, Minh thuê thêm mảnh đất 300m2, cách đó hơn 3km.

Cuối tháng 1/2025, xưởng này bắt đầu sản xuất giai đoạn một, cho ra khoảng 1,8 tấn bột màu vàng đóng vào 27 thùng xốp, gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng ngụy tạo vỏ bọc là doanh nghiệp sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải.

Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 1,4 tấn ketamin. Ảnh: C04

Minh tuyển 4 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc có kinh nghiệm sản xuất ma túy để làm giai đoạn hai, cho ra chất bột trắng. Chúng đưa hàng sang kho xưởng tại số 47 Cát Lợi, thành phố Nha Trang để thực hiện công đoạn cuối cho ra ketamin tinh khiết.

Toàn bộ hoạt động được thực hiện trong đêm và rạng sáng, sau mỗi giai đoạn chúng đuổi hết người cũ để tuyển người mới.

Một khu vực sản xuất ketamin tại công xưởng. Ảnh: C04

Xác định thời cơ thuận lợi, ban chuyên án quyết định phá án. C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho phép phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phá chuyên án.

Đúng 0 giờ sáng 22/3/2025, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt tấn công, bắt giữ các nghi phạm đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Nhiều thùng hóa chất bên trong "công xưởng" sản xuất ketamin.

Cảnh sát đã thu tổng cộng 1,4 tấn ketamin với "độ tinh khiết rất cao", gần 80 tấn hóa chất. 11 nghi phạm bị bắt, trong đó 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc), 4 người Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện - cục trưởng C04 - đánh giá đây là xưởng sản xuất ma túy "lớn nhất, có tính chất nghiêm trọng nhất" từ trước đến nay tại Việt Nam bị phát hiện.