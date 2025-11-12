Bị đồn đoán về giới tính, nam diễn viên mặc áo len giữa mùa hè trong 'Cách em 1 milimet' nói gì?

'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng' GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".

Mặc áo len giữa mùa hè vì thích

Trong "Cách em 1 milimet", nhân vật Trọng do anh đảm nhận gây chú ý với gu ăn mặc khá ấn tượng. Anh có thể chia sẻ thêm về tạo hình này — và ngoài đời, phong cách thời trang của anh có "nổi bật" như thế không?

- Tạo hình của nhân vật Trọng là một lát cắt trong cuộc sống của tôi. Bản thân tôi rất thích đồ len, nhưng mùa hè miền Bắc mặc đồ len thì hơi nóng. Nên mình quyết định sắm cho bản thân một set gồm bốn chiếc áo len móc cộc tay; dù vẫn nóng, nhưng rất đẹp và ưng ý với tôi. Ngoài đời, tôi được bạn bè nhận xét là người ăn mặc có gu; các chị em bạn dì thì hay bảo tôi 'đồng bóng' vì thích quần áo nhiều màu sắc. Tôi thấy điều đó đúng với tính cách của mình. Công việc của tôi ngoài là diễn viên thì tôi còn là nhà sáng tạo nội dung, làm việc trong môi trường sáng tạo nên tôi rất thích sự linh hoạt, đổi mới.

Đức Châu và Quỳnh Châu là cặp đôi tẻn tẻn trong "Cách em 1 milimet".

Khi xuất hiện với phong cách như vậy, anh có bao giờ bị mọi người "hiểu nhầm" hay trêu chọc về giới tính chưa? Anh thường phản ứng thế nào trước những lời đồn này?

- Nhiều chứ. Vì tính cách của tôi khá hoạt bát, nhanh nhẹn, lại còn thích màu sắc nữa, nên đôi khi những người mới quen tôi cũng nghi ngờ về giới tính mình. Việc tôi sử dụng một lát cắt của bản thân lên phim bị hiểu nhầm là điều rất dễ hiểu. Khi cầm kịch bản, tôi cũng thấy nhân vật Trọng có nhiều nét tương đồng với mình, nhưng việc hơi 'tẻn tẻn' cũng là một nét tính cách khiến khán giả dễ hiểu lầm về Trọng. Nhưng không sao, các bạn cứ theo dõi đi — không phải tự dưng mà Trọng và Đức lại chơi thân với nhau trong "Cách em 1 milimet".

Trong phim, Đức Châu diễn cùng dàn diễn viên nữ trẻ và phải gọi các bạn là "chị". Cảm giác của anh khi đóng những phân đoạn đó như thế nào — có chút ngượng ngùng hoặc khó xử không?

- Cũng phải chia sẻ thật: lúc trẻ thì mong mình trưởng thành, chứ đến khi đầu ba rồi thì mình lại mong trẻ lại. Đây cũng là vai diễn truyền hình lớn tuổi nhất mà tôi từng đảm nhận. Trước đó trong phim "Sao Phải Xoắn" tôi đóng khi sinh năm 2000, mà đến phim này thì tôi sinh năm 1997. Đó cũng là một tín hiệu rằng mình đang trưởng thành dần với phim truyền hình. Trước đây tôi vẫn hay tự giới thiệu với mọi người là 'Châu 2 k (2000)', nhưng giờ 97 thì tôi cũng khá bẽn lẽn. Khi biết diễn viên Quỳnh Châu vai Tú kém mình 4 tuổi, tôi khá bất ngờ; lúc đầu tôi cũng hơi ngượng khi gọi Tú là 'chị bé, sếp bé' nhưng sau một thời gian thì quen.

Hình ảnh Đức Châu với gu ăn mặc có phần "đồng bóng" - theo lời anh tự nhận.

Trong quá trình quay phim, có phân đoạn hoặc kỷ niệm hậu trường nào khiến anh "dở khóc dở cười" khi quay phim này không?

- Ở trên đoàn phim vì mọi người hay gọi tôi là 'Châu điên', nên khi quay với cả Quỳnh Châu – vai Tú – các anh để tránh nhầm lẫn, sẽ gọi 'Châu điên' và 'Châu không điên' để phân biệt giữa tôi và Tú. Lắm lúc kiểu cũng loạn hết cả lên. Cứ mỗi lần đạo diễn hoặc DOP (Đạo diễn hình ảnh) muốn chỉnh diễn viên gọi 'Châu điên' hay 'Châu không điên' thì cả hai anh em đều đứng lên thưa một lúc, khiến trường quay cũng nhộn nhịp lên rất nhiều.

Gu bạn gái tóc ngắn, cá tính

Nhiều khán giả nhận xét vai Trọng vừa hài hước, vừa ẩn chứa chiều sâu tâm lý. Anh đã chuẩn bị cho nhân vật này ra sao để không rơi vào lối diễn cường điệu?

- Trong các bộ phim trước tôi tham gia, chủ yếu là sitcom nên việc diễn cường điệu khá thuận lợi với tôi, nhưng vai Trọng này thì khác. Một bộ phim dài tập như "Cách em 1 milimet" thực sự không thể sử dụng lối diễn đó được. Mọi người sẽ thấy một sự trưởng thành của tôi qua vai diễn này. Tôi tiết chế rất nhiều, tập thoại và sửa lại thoại khá nhiều cho vai Trọng để sao vẫn ra được nét thú vị hài hước mà vẫn đời sống, không bị quá lố. Cũng thật may mắn là được khán giả đón nhận và tôi cũng thấy rất nhiều comment của khán giả nói rằng "diễn như không diễn, diễn rất tự nhiên". Tôi vui lắm.

Đức Châu muốn khám phá những vai diễn mới có chiều sâu hơn.

Sau bộ phim "Cách em 1 milimet", anh có dự định thử sức với những kiểu vai khác biệt hơn nữa — hay tiếp tục theo đuổi hình ảnh "ấn tượng" như Trọng?

- Sau vai Trọng thì tôi rất mong muốn một vai diễn có chiều sâu hơn nữa, để khám phá những nét tính cách khác của bản thân; còn cụ thể là vai diễn gì thì rất mong khán giả chờ trong năm 2026 nhé. Đức Châu tin là sẽ không để khán giả phải thất vọng.

Trong phim anh có nhiều phân cảnh với Tú (Quỳnh Châu), vậy Tú có phải mẫu người yêu ở ngoài đời của anh không?

- 100% thì không, nhưng vai Tú khoảng 80% là gu của tôi: cá tính, tóc ngắn, thẳng thắn và luôn bảo vệ lẽ phải. Còn việc cứ cắm đầu vào Bách như trong phim thì làm sao mà tôi có cơ hội, nên trừ 20% nhé.

Đức Châu thích bạn gái để tóc ngắn và cá tính.

Cảm ơn Đức Châu về cuộc trò chuyện này!

Ảnh: NVCC