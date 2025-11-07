Nam diễn viên 'Mưa đỏ' và vai diễn hoàn toàn khác biệt trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Hoàng Long được khán giả đặc biệt quan tâm sau "Mưa đỏ"

Diễn viên Lê Hoàng Long (SN 1993), từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, có kinh nghiệm bài bản về diễn xuất. Với khán giả, Hoàng Long khá quen thuộc trong các bộ phim truyền hình, sân khấu kịch và từng xuất hiện trong một số MV nhạc của các ca sĩ nổi tiếng.

Hoàng Long từng góp mặt trong nhiều phim giờ vàng VTV như: "Không ngại cưới chỉ cần một lý do"; "Gara hạnh phúc"; "Biệt dược đen"; "Có anh nơi ấy bình yên".

Diễn viên Hoàng Long thành công trong "Mưa đỏ" với vai Sen.

"Mưa đỏ" là phim điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Trong phim có 7 chiến sĩ trong Tiểu đội 1 và nhân vật Sen do diễn viên Hoàng Long đảm nhận mang một màu sắc rất riêng biệt.

Sen đại diện tinh thần gan lì, rắn rỏi, chiến đấu không khoan nhượng giữa chiến trường Thành cổ ác liệt. Cả hình thể lẫn biểu cảm của Hoàng Long đã tạo nên những phân đoạn hành động mãn nhãn và cảm xúc nghẹt thở trong phim. "Mưa đỏ" thực sự mang lại thành công và tên tuổi của Hoàng Long đến với khán giả cả nước.

Sau "Mưa đỏ" và "Có anh, nơi ấy bình yên", Hoàng Long tiếp tục góp mặt trong "Cách em 1 milimet". Ảnh VTV

Hoàng Long và vai diễn đầy nội tâm trong "Cách em 1 milimet"



Sau "Mưa đỏ", "Có anh, nơi ấy bình yên", Hoàng Long tiếp tục vào vai một nhân vật rất thú vị trong "Cách em 1 milimet", xuất hiện từ tập 14. Theo Hoàng Long, đây là một vai diễn đầy sức hút, bởi ngoài việc nhập vai, còn phải tìm tòi và khai phá thêm nhiều chi tiết thú vị, dựa trên cách các diễn viên nhí đã và đang thể hiện rất tốt nhân vật ở thời thơ ấu.

Chia sẻ trên Thời báo VTV, diễn viên Hoàng Long cho biết, khi bắt đầu tiếp xúc với nhân vật Biên trong "Cách em 1 milimet", Long cảm nhận được rằng giữa Biên và Sen tuy có vài điểm tương đồng, nhưng lại khác nhau hoàn toàn về thời điểm, cảm xúc và cách sống. Chính vì vậy, quá trình thoát vai cũng không hề dễ dàng, Long cần một khoảng thời gian khá dài, mất vài tháng để thực sự tạm biệt Sen và đón nhận Biên một cách trong trẻo, sâu sắc hơn.

Vai Biên của Hoàng Long hoàn toàn khác biệt so với các vai diễn trong các bộ phim trước đây. Ảnh VTV

Nhân vật Biên trong "Cách em 1 milimet" mang trong mình một số phận khá phức tạp so với các bạn đồng trang lứa. Biên khi lớn lên là một chàng trai ít nói, sống nội tâm và có phần khép mình. Chính hoàn cảnh gia đình cùng những rào cản tâm lý đã khiến cậu trở nên tự ti, khó mở lòng với người khác.

"Những biến chuyển phức tạp trong tâm lý của Biên đã thực sự thôi thúc Long muốn thử sức, muốn được tìm hiểu và thể hiện trọn vẹn hành trình cảm xúc của một chàng trai mang trong mình nhiều tổn thương nhưng vẫn âm thầm hướng đến ánh sáng" - Hoàng Long chia sẻ.

Nhân vật Biên trong "Cách em 1 milimet" là một chàng trai sống nội tâm. Ảnh VTV

Cũng theo Hoàng Long, trong quá trình đóng phim, ê-kíp của "Cách em 1 milimet" thực sự giống như một gia đình, nơi mọi người luôn quan tâm, hỗ trợ và mang lại tiếng cười cho nhau trong suốt quá trình quay phim. Chính bầu không khí ấm áp và thân tình ấy đã giúp Hoàng Long cảm thấy thoải mái, tràn đầy năng lượng và có thêm cảm hứng để hóa thân trọn vẹn hơn vào nhân vật Biên.

