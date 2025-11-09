'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng'
GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".
Tập 20 phim "Cách em 1 milimet", vừa phát sóng tối thứ Sáu (7/11), đã tạo nên một làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng khán giả nữ trước cuộc hội thoại Ngân bày tỏ lý do vì sao cô rời xa Viễn và chọn Nghiêm làm chồng.
Ngân và Viễn vốn là đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và luôn dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Họ từng khăng khít đến mức khi biết người mình vừa đấm là Nghiêm - chồng của Ngân, Đức đã bàng hoàng hỏi lại: "Không phải chồng chị Ngân là anh Viễn à?" Cũng chính Đức tỏ rõ sự bức xúc khi cho rằng Ngân đã chọn nhầm một người đàn ông tồi như Nghiêm: vừa thiếu tài năng lại chẳng có đạo đức.
Những tập phim đang phát sóng, đặc biệt là tập 19 và 20, là những tập mà Phan Minh Huyền rất yêu thích, bởi vai Ngân do cô đảm nhận có nhiều diễn biến chiều sâu về tâm lý. Cũng từng biết chồng có những mối quan hệ không trong sáng với thực tập sinh, nhưng khi tận mắt thấy clip bằng chứng về việc này, Ngân nhìn rõ hơn sự tệ bạc của chồng.
Điều đó khiến Ngân nhớ lại trước đây khi mình quyết định chọn Nghiêm, Ngân và Viễn đã từng đối diện, thẳng thắn nói về tình cảm của mình. Ngân giải thích vì sao cô lại chọn Nghiêm, chứ không phải người đàn ông mà trái tim cô luôn hướng đến.
Ngân nói, cô chọn Nghiêm vì "Nghiêm đặt tôi trong lòng. Tôi là duy nhất của anh ấy". "Thế còn tôi thì sao?" – Viễn hỏi lại. – "Tôi không có bà trong lòng à? Thế thì tất cả những dây dưa, mập mờ của chúng ta bao nhiêu năm qua là cái gì? Là cái gì hả? Nói đi!".
Ngân trào nước mắt: "Thì là dây dưa, mập mờ đấy! Lúc nào tôi cũng phải đi tranh vị trí xem tôi là thứ mấy trong lòng của ông. Nếu không có tôi thì ông còn My, còn Thanh, còn Trà, còn rất nhiều người khác nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi!".
Đây là đoạn Ngân- Viễn đối thoại trong quá khứ, không phải trong hiện tại như nhiều khán giả đang hiểu lầm và trách Ngân "đã có chồng con còn nói chuyện mập mờ với người cũ".
Tuy nhiên, chính đoạn đối thoại cao trào trong quá khứ ấy của Ngân- Viễn đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới chị em về sự mập mờ trong tình yêu và câu hỏi muôn thuở: Phụ nữ nên chọn người yêu mình hay người mình yêu?
Nhiều khán giả cho rằng Ngân quá cẩn trọng trong tình cảm nên đã chọn nhầm người đàn ông tồi mà không nhận ra tình yêu chân thành của Viễn - người đã bên cô nhiều năm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là tình huống rất đời, bởi không ít phụ nữ ngoài đời cũng giống như Ngân: luôn chọn sự an toàn thay vì cảm xúc thật.
Trước những tranh luận ấy, Phan Minh Huyền đã "bảo vệ" nhân vật của mình bằng cách spoil đôi chút rằng sắp tới phim sẽ hé lộ những bí mật giúp khán giả hiểu hơn về lựa chọn của Ngân.
Tuy nhiên, ở góc độ một người phụ nữ, cô chia sẻ: "Trước những dang dở như Ngân và Viễn, tôi nghĩ rằng trong tình yêu đàn ông khi yêu nên nói rõ, nên tỏ tình thẳng thắn. Phụ nữ dù thông minh, thấu hiểu đến đâu cũng cần một lời nói để an lòng. Giống như cặp đôi Ngân - Viễn, trong lòng biết là yêu nhau, nhưng Viễn chưa bao giờ nói ra, chỉ âm thầm quan tâm, giúp đỡ, trong khi xung quanh anh lại có quá nhiều cô gái khác vây lấy. Thành thử, Ngân không hiểu tình cảm của Viễn dành cho mình là gì, có thật sự yêu mình hay không? Tôi nghĩ sự mập mờ trong tình cảm chỉ khiến người ta thêm nuối tiếc. Nếu thật sự thương yêu nhau, hãy rõ ràng".
Trong vai Ngân của "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền nhận được nhiều lời khen ngợi: Từ phong cách tổng tài hiện đại, gu thời trang sang trọng – thanh lịch – thời thượng gợi nhớ đến hình ảnh Vân Trang trong "Thương ngày nắng về", đến diễn xuất đằm, sâu sắc, khắc họa rõ nét tâm tư của một người phụ nữ từng trải và nhiều nỗi niềm. Những tập 19, 20 đối diện với sự tệ bạc, không chung thủy của chồng, Phan Minh Huyền đã cho thấy diễn xuất tinh tế của cô khi vừa đau đớn, vừa có sự chịu đựng nhưng cũng thoáng đâu đó chút "không quá quan tâm", bởi tình cảm giữa cô và Nghiêm cũng đã "lạnh" từ lâu.
Tình cảm và tình cảnh của vợ chồng Ngân – Nghiêm, cùng mối quan hệ nhiều day dứt giữa Ngân – Viễn, đang bước vào những diễn biến bất ngờ, khiến khán giả hồi hộp chờ đợi những tập tiếp theo của bộ phim.
