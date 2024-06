Bi kịch trong cơn say

Nhát dao oan nghiệt



Sự việc diễn ra cách đây đã gần một năm, tuy nhiên, đến nay, những người dân xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn không khỏi bàng hoàng mỗi khi nhắc đến. Bởi, chỉ vì một phút bốc đồng, thiếu kiềm chế do rượu chè mà đẩy mọi chuyện đi quá xa, dẫn đến bi kịch đau lòng.

Trong căn nhà cũ kỹ ở xóm Yên Quả, bà Nguyễn Thị Hải lặng lẽ thắp hương cho chồng - ông Hoàng Thế Thắng (sinh năm 1969, nguyên công an viên bán chuyên trách xóm Yên Quả). Sự bươn chải khi thiếu vắng trụ cột gia đình, nhất là trong những ngày nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung khiến khuôn mặt bà Hải càng sạm đen, dáng người khắc khổ cùng đôi tay sần sùi, chai sạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Công an viên Hoàng Thế Thắng.

Ông Thắng từng là một cán bộ cơ sở rất kỳ cựu, có 3 nhiệm kỳ làm công an viên bán chuyên trách xóm Yên Quả, sau đó làm xóm trưởng thêm 2 nhiệm kỳ rồi Bí thư Chi bộ. Khi thực hiện đề án công an chính quy đảm nhiệm chức vụ công an xã, ông Thắng tiếp tục tham gia công an viên bán chuyên trách.

Dù cuộc sống còn khó khăn, song với tinh thần, trách nhiệm và tình yêu nghề, ông luôn năng nổ, nhiệt tình, luôn có mặt kịp thời, sẵn sàng khi được lãnh đạo điều động và tham gia xử lý, giải quyết hiệu quả từ việc nhỏ đến việc lớn tại địa bàn mình phụ trách.

Tối 10/10/2023, vợ chồng ông đang chơi cùng đứa cháu trai, vừa trò chuyện với nhau, bàn bạc việc đưa bà Hải đi bệnh viện kiểm tra cái chân đau mãi không thấy khỏi. Một lát sau, ông Thắng nhận được điện thoại với nội dung có một vụ gây rối xảy ra trong xóm.

Với tinh thần trách nhiệm của một công an viên bán chuyên trách của xóm, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ông Thắng lập tức thay quần áo để đến hiện trường làm nhiệm vụ. Trước khi đi, ông dặn bà Hải nghỉ sớm để sáng mai ông sẽ đưa vợ đi bệnh viện khám. Bà Hải không ngờ lời dặn dò đó lại là lời quan tâm cuối cùng mà mình nghe được từ chồng…

Khoảng 2 tiếng sau khi chồng đi làm nhiệm vụ, bà Hải vào giường ru cháu ngủ rồi cũng thiếp đi. Sau đó, bà nghe tiếng hô hoán của dân làng, bà chạy ra thì nghe được hung tin từ người hàng xóm bên cạnh: “Ông Thắng bị đâm, máu ra nhiều, nguy hiểm lắm…”. Bà Hải ngã khuỵu xuống…

Bị cáo Nguyễn Đình Trí tại phiên tòa.

Án chồng án

Đối tượng đâm ông Thắng không ai khác, chính là người hàng xóm, người bạn cùng tuổi Nguyễn Đình Trí. Trí là người từng có nhiều tiền án, tiền sự. Cứ tưởng sau nhiều lần vào tù ra tội, người đàn ông này biết sám hối, song vẫn chứng nào tật nấy, sa đà vào rượu chè và dẫn đến sự việc đau lòng trên. Trước đây, Nguyễn Đình Trí từng vào các tỉnh miền Nam để làm ăn. Tuy nhiên, gã liên tục vi phạm pháp luật để rồi “dành cả thanh xuân” cho “cơm tù, áo số”.

Theo đó, năm 1990, Nguyễn Đình Trí bị Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. 3 năm sau, vừa mới chân ướt chân ráo ra tù thì Nguyễn Đình Trí tiếp tục sa lầy vào vũng bùn vi phạm pháp luật.

Trí tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 69 tháng tù về các tội: Cướp tài sản công dân, Chống người thi hành công vụ và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến năm 1995, Nguyễn Đình Trí bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. 1 năm sau, bị Tòa án nhân dân huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Hải.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, được sự vận động, khuyên răn của người thân, Nguyễn Đình Trí trở về quê nhà ở Nghệ An sinh sống. Thời gian đầu trở về quê nhà, nhờ sự động viên, khích lệ của người thân, Trí chí thú làm ăn, gầy dựng kinh tế.

Vì vậy, mặc dù biết Trí đã từng nhiều lần vào tù nhưng chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1980) vẫn gạt qua tất cả, kết duyên vợ chồng, với hi vọng Trí làm lại từ đầu, từ bỏ những thói quen xấu, hoàn lương, chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình. Thế nhưng, trước những mong mỏi của người vợ, Trí chỉ đáp ứng được thời gian đầu.

Dần dà, Nguyễn Đình Trí suốt ngày bê tha, chìm trong rượu chè. Khi say, Trí thường đánh đập vợ, khiến cuộc sống gia đình ngày càng lục đục, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn.

Vào khoảng 19 giờ ngày 10/10/2023, Nguyễn Đình Trí sau khi uống rượu về nhà thì chửi bới và đánh đập vợ. Do đó, chị T. (vợ Trí) đã chạy sang nhà anh T. (sinh năm 1973, em trai của Trí), lánh nạn thì bị chồng cầm dao đuổi theo. Lúc này, tại nhà anh T. đang có anh Nguyễn Sỹ V. (sinh năm 1986), trú cùng xóm ngồi uống rượu. Nguyễn Đình Trí gây sự và dùng dao chém vào cổ anh V. Những người có mặt đến can ngăn và tước con dao trên tay Trí, đồng thời đưa nạn nhân đến trạm y tế xã sơ cứu, băng bó vết thương. Trí trở về nhà.

Từ ngày chồng qua đời, bà Nguyễn Thị Hải sống một mình.

Tưởng chừng như mọi việc đã dừng lại ở đó thì một lúc sau, Trí lại cầm dao đi sang nhà em trai nhưng người nhà đã đóng cửa. Lúc này, Trí cầm dao chém vào cửa chính, cửa sổ và bàn ghế nên chị T. liền gọi điện nhờ xóm trưởng báo công an. Sau khi nhận được thông báo, ông Thắng liền đến hiện trường. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, ông Thắng điện thoại báo cho Công an xã Hùng Tiến tăng cường lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.

Nhận thấy đối tượng Trí đã uống rượu và có hành vi tấn công một người hàng xóm, đồng thời đe dọa những người xung quanh, đồng chí Thắng đã tiếp cận để vận động thuyết phục, đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng Nguyễn Đình Trí đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái đồng chí Thắng. Mặc dù lực lượng Công an xã Hùng Tiến và Công an huyện Nam Đàn nỗ lực đưa ông Thắng đi cấp cứu song do nhát dao đâm ở vùng ngực quá nặng, ông đã không qua khỏi. Đối tượng Nguyễn Đình Trí bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Ăn năn muộn màng

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Trí về tội Giết người. Mặc dù thời tiết nắng nóng, ngột ngạt nhưng những người dân tham gia phiên tòa đã có mặt từ sớm để chờ đợi. Họ đều là những người hàng xóm của cả bị cáo và bị hại. Ai cũng thương xót cho hai số phận gia đình, chỉ vì rượu chè mà khiến người mất đi cả mạng sống, người thì phải hầu tòa.

Bà Hải thắp hương tưởng nhớ người chồng quá cố.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Trí thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi về việc làm của mình. Bị cáo khai do uống rượu nên đã không kiểm soát được hành vi của mình, gây ra tội lỗi, tước đi mạng sống của người láng giềng - công an viên bán chuyên trách tận tụy của xóm.

“Bị cáo và bị hại là bạn cùng trang lứa, lớn lên cùng nhau, không có xích mích hay mâu thuẫn gì. Khi bị cáo từ miền Nam trở về quê sinh sống, ông Thắng là người động viên, giúp đỡ bị cáo vươn lên trong cuộc sống… Thế mà, chỉ vì say rượu, bị cáo không làm chủ được hành vi, đã ra tay với người bạn, người từng giúp đỡ mình, dẫn đến những hành vi không thể cứu vãn. Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân, mong người thân tha thứ cho hành động bộc phát, dại dột của bị cáo”, Nguyễn Đình Trí cúi mặt xuống lí nhí nói.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đình Trí là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xem thường tính mạng của người khác. Bị cáo đã dùng hung khí tước đoạt quyền được sống của một con người, gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục một phần thiệt hại; bản thân bị cáo hiện có bệnh làm hạn chế khả năng điều khiển hành vi, gia đình có công với cách mạng. Đây được xem là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Trí 20 năm tù về tội Giết người. Về dân sự, tòa buộc bị cáo Trí phải bồi thường cho đại diện hợp pháp người bị hại 180 triệu đồng. Đối với hành vi chém vào cổ người hàng xóm Nguyễn Sỹ V., do vết thương nhẹ, bị hại không yêu cầu xử lý nên cơ quan chức năng không xem xét.

Phiên tòa kết thúc, với hành vi giết người, Nguyễn Đình Trí đã phải trả giá bằng bản án 20 năm tù. Thế nhưng, nỗi đau của bị hại sẽ không gì có thể bù đắp được. Những giọt nước mắt, tiếng thở dài, ánh mắt thất thần, buồn bã của người thân bị hại và của chính gia đình mình - hình ảnh đó luôn ám ảnh, dằn vặt Nguyễn Đình Trí trong những tháng ngày sau song sắt. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh dù quá muộn cho chính bản thân Nguyễn Đình Trí, mà còn là bài học đắt giá cho tất cả mọi người, nhất là những người sử dụng rượu, bia đến mức lạm dụng. Đừng để một phút lầm lỡ trong cơn say mà biến thành nỗi đau suốt đời, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh…