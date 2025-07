Nam thanh niên cướp cửa hàng điện thoại ở Ninh Bình bị bắt

Chiều ngày 12/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, quyết liệt, ngày 12/7, Công an phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ được đối tượng cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max, trị giá khoảng 14 triệu đồng của người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/7, Công an phường Lý Thường Kiệt nhận được tin báo của người dân về việc tại cửa hàng điện thoại di động Quỳnh Chi thuộc Tổ 3, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình có 1 đối tượng bịt mặt đi xe máy vào cửa hàng vờ hỏi mua điện thoại, sau đó cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Chỉ huy Công an phường Lý Thường Kiệt đã nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc. Bên cạnh việc cử Tổ công tác đến hiện trường thu thập tài liệu, dấu vết, chứng cứ, lấy lời khai của người làm chứng, người biết việc, lực lượng công an tiến hành ngay việc kiểm tra hệ thống Camera an ninh, rà soát số đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến các loại tội như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản … số đối tượng lêu lổng, không có công ăn, việc làm, đối tượng nghiện ma túy; đồng thời phối hợp với các đơn vị rà soát, lên danh sách số đối tượng tại các địa bàn lân cận có biểu hiện bất minh về thời gian, tài sản…

Đối tượng Kha Bính Tuất và tang vật tại cơ quan công an.

Với tinh thần quyết liệt và triển khai đồng bộ, chỉ sau một thời gian ngắn sau khi nhận được tin báo của Nhân dân, Công an phường Lý Thường Kiệt đã có tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ Kha Bính Tuất (SN 2005, ở bản Tân Ngọc, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Quá trình đấu tranh ban đầu, Kha Bính Tuất khai để có tiền tiêu xài cá nhân, đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Tuất sử dụng xe máy đi trên đường, tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội, khi đến khu vực Tổ 3, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, thấy cửa hàng điện thoại di động Quỳnh Chi vắng khách nên dừng xe, vào cửa hàng vờ hỏi mua điện thoại, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max, sau đó nhanh chóng tẩu thoát…

Hiện Công an phường Lý Thường Kiệt đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

