Bi kịch từ căn phòng trọ: Vợ dùng dao sát hại chồng vì bị tát trong lúc nấu ăn

Tòa án nhân dân Khu vực 1 Quảng Ninh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lữ Thị Bua (SN 1991, trú tại thôn Khung, xã Thiết Ông, tỉnh Thanh Hóa), về các tội: "Giết người" theo khoản 2 Điều 123 và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, vợ chồng Lữ Thị Bua đến tỉnh Quảng Ninh làm công nhân tại công trường dự án Aeon Mall Hạ Long và thuê trọ ở phường Bãi Cháy để mưu sinh. Cuộc sống công nhân xa quê vốn đã nhiều áp lực, nhưng bi kịch lại đến từ mâu thuẫn rất đời thường trong căn phòng trọ chật hẹp.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lữ Thị Bua.

Khoảng 9h ngày 31/10/2025, khi đang nấu ăn, giữa hai vợ chồng Bua xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, anh P.V.D (SN 1990) đã tát vợ khiến Bua bị kích động mạnh về tinh thần. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Lữ Thị Bua dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái của chồng, rồi bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù anh D đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai nhân chứng và vận động bị cáo ra đầu thú. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Lữ Thị Bua đã đến cơ quan điều tra khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình thuộc diện cận nghèo. Đặc biệt phía gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc 3 con nhỏ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Bua 42 tháng tù về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".