Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô lao vào lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn. Sự việc xảy ra tại phường Móng Cái 1 vào đêm 5/5/2026.

Trước đó, vào khoảng 0h38 ngày 5/5, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát phương tiện và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Km287 trên QL18A (thuộc địa bàn phường Móng Cái 1), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT) phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô Honda Airblade màu trắng, BKS 15B1 - 474.79, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Chân dung đối tượng Vũ Bá Phóng tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu bỏ chạy, đồng thời điều khiển xe lao thẳng vào một cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ khiến CSGT bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng bỏ lại phương tiện và nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng CSGT tập trung rà soát, xác minh các dấu vết, truy xét đối tượng. Đến ngày 9/5, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Bá Phóng (SN 1986, trú tại thôn Cao Minh 1, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Bá Phóng về hành vi "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Mọi hành vi chống đối, cản trở hoặc tấn công người thi hành công vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

