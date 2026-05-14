Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn
GĐXH - Mặc dù lực lượng Công an đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nam thanh niên không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy. Sau đó điều khiển phương tiện lao thẳng vào Tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến CSGT bị thương nhập viện cấp cứu.
Ngày 14/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô lao vào lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn. Sự việc xảy ra tại phường Móng Cái 1 vào đêm 5/5/2026.
Trước đó, vào khoảng 0h38 ngày 5/5, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát phương tiện và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Km287 trên QL18A (thuộc địa bàn phường Móng Cái 1), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT) phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô Honda Airblade màu trắng, BKS 15B1 - 474.79, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu bỏ chạy, đồng thời điều khiển xe lao thẳng vào một cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ khiến CSGT bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng bỏ lại phương tiện và nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng CSGT tập trung rà soát, xác minh các dấu vết, truy xét đối tượng. Đến ngày 9/5, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Bá Phóng (SN 1986, trú tại thôn Cao Minh 1, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng).
Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Bá Phóng về hành vi "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Mọi hành vi chống đối, cản trở hoặc tấn công người thi hành công vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổiPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.
Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố sau vụ nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyểnPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ người đàn ông nằm trên nắp capo xe ô tô con đang di chuyển xảy ra tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bi kịch từ căn phòng trọ: Vợ dùng dao sát hại chồng vì bị tát trong lúc nấu ănPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì nóng giận trong lúc cãi nhau, anh D đã tát vợ khiến người phụ nữ này bị kích động mạnh về tinh thần. Sau đó, người vợ dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái của chồng khiến nạn nhân tử vong.
Video: Cận cảnh 2 tài xế rượt đuổi, đánh nhau trên đường ở TP.HCMPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ 2 tài xế mâu thuẫn, rượt đuổi, đánh nhau trên đường ở TP.HCM, cơ quan Công an đã mời các bên liên quan lên làm việc.
Bắc Ninh: Kết đắng cho thanh niên tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồnPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Không chỉ liều lĩnh lao xe vào tổ công tác CSGT để bỏ chạy, Vi Văn Công (19 tuổi) còn liên tục chửi bới, đấm một Thiếu tá CSGT bị thương. Đối tượng vừa chính thức bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".
Nữ giúp việc khai quăng quật cụ bà 82 tuổi tai biến do bị giữ 5 triệu tiền lươngPháp luật - 1 ngày trước
Trả lời xét hỏi, bị cáo Trương Thị Bắc khai lý do hành hạ bà Nội là do bị con trai bà giữ 5 triệu tiền lương, quá trình chăm sóc cụ bà hay tiểu tiện nên bức xúc.
Khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ”Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook và tài khoản Zalo đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe ô tô cũ bán với giá rẻ hơn so với thị trường, Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt số tiền của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ngay tại nhà khi đang ôm con nhỏPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Phượng Dực (TP. Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc người phụ nữ bị hành hung ngay tại nhà khi đang bế con nhỏ gây bức xúc dư luận.
Khởi tố tài xế vụ xe khách chở 27 người lao xuống vực ở Tam Đảo làm 1 người tử vongXã hội - 1 ngày trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với lái xe khách trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Tam Đảo khiến nhiều người bị thương, một người tử vong.
Xét xử sơ thẩm vụ án ma túy khiến cán bộ Công an hy sinhXã hội - 1 ngày trước
Ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Bắc Ninh: Kết đắng cho thanh niên tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồnPháp luật
GĐXH - Không chỉ liều lĩnh lao xe vào tổ công tác CSGT để bỏ chạy, Vi Văn Công (19 tuổi) còn liên tục chửi bới, đấm một Thiếu tá CSGT bị thương. Đối tượng vừa chính thức bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".