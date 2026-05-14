Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố sau vụ nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển
GĐXH - Liên quan vụ người đàn ông nằm trên nắp capo xe ô tô con đang di chuyển xảy ra tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo cơ quan công an, trước đây, ông Cao Văn Linh (SN 1969; trú tại Quảng Oai, Hà Nội) thường cho gia đình Lê Đình Quang (SN 1992, trú tại Ba Đình, Hà Nội) - là con rể mượn xe để đưa đón con đi học.
Cao Văn Linh và Lê Đình Quang tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Linh yêu cầu lấy lại phương tiện nhưng Quang không đồng ý. Ngày 29/4/2026, ông Linh lái xe đưa các cháu đi học thì Quang trèo lên nắp capo nhằm ngăn cản xe di chuyển.
Mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm, ông Linh vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 32, hướng đi Quảng Oai - Cầu Trung Hà. Sự việc sau đó được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quảng Oai đã điều tra, làm rõ hành vi của cả hai gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng xấu đến an toàn công cộng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Linh và Lê Đình Quang để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
