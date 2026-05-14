Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố sau vụ nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển

Thứ năm, 20:29 14/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Liên quan vụ người đàn ông nằm trên nắp capo xe ô tô con đang di chuyển xảy ra tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, trước đây, ông Cao Văn Linh (SN 1969; trú tại Quảng Oai, Hà Nội) thường cho gia đình Lê Đình Quang (SN 1992, trú tại Ba Đình, Hà Nội) - là con rể mượn xe để đưa đón con đi học.

Cao Văn Linh và Lê Đình Quang tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Linh yêu cầu lấy lại phương tiện nhưng Quang không đồng ý. Ngày 29/4/2026, ông Linh lái xe đưa các cháu đi học thì Quang trèo lên nắp capo nhằm ngăn cản xe di chuyển.

Mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm, ông Linh vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 32, hướng đi Quảng Oai - Cầu Trung Hà. Sự việc sau đó được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Quang nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển trên đường được người dân ghi lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quảng Oai đã điều tra, làm rõ hành vi của cả hai gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng xấu đến an toàn công cộng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Linh và Lê Đình Quang để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội BàiHà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.

Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù lực lượng Công an đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nam thanh niên không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy. Sau đó điều khiển phương tiện lao thẳng vào Tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến CSGT bị thương nhập viện cấp cứu.

Bi kịch từ căn phòng trọ: Vợ dùng dao sát hại chồng vì bị tát trong lúc nấu ăn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì nóng giận trong lúc cãi nhau, anh D đã tát vợ khiến người phụ nữ này bị kích động mạnh về tinh thần. Sau đó, người vợ dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái của chồng khiến nạn nhân tử vong.

Video: Cận cảnh 2 tài xế rượt đuổi, đánh nhau trên đường ở TP.HCM

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ 2 tài xế mâu thuẫn, rượt đuổi, đánh nhau trên đường ở TP.HCM, cơ quan Công an đã mời các bên liên quan lên làm việc.

Bắc Ninh: Kết đắng cho thanh niên tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ liều lĩnh lao xe vào tổ công tác CSGT để bỏ chạy, Vi Văn Công (19 tuổi) còn liên tục chửi bới, đấm một Thiếu tá CSGT bị thương. Đối tượng vừa chính thức bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".

Nữ giúp việc khai quăng quật cụ bà 82 tuổi tai biến do bị giữ 5 triệu tiền lương

Pháp luật - 1 ngày trước

Trả lời xét hỏi, bị cáo Trương Thị Bắc khai lý do hành hạ bà Nội là do bị con trai bà giữ 5 triệu tiền lương, quá trình chăm sóc cụ bà hay tiểu tiện nên bức xúc.

Khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook và tài khoản Zalo đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe ô tô cũ bán với giá rẻ hơn so với thị trường, Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt số tiền của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ngay tại nhà khi đang ôm con nhỏ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Phượng Dực (TP. Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc người phụ nữ bị hành hung ngay tại nhà khi đang bế con nhỏ gây bức xúc dư luận.

Khởi tố tài xế vụ xe khách chở 27 người lao xuống vực ở Tam Đảo làm 1 người tử vong

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với lái xe khách trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Tam Đảo khiến nhiều người bị thương, một người tử vong.

Xét xử sơ thẩm vụ án ma túy khiến cán bộ Công an hy sinh

Xã hội - 1 ngày trước

Ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

