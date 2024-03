Bị soi trục trặc hôn nhân với chồng đại gia, Phạm Hương có phản ứng rõ ràng

Phạm Hương là hoa hậu, người mẫu, doanh nhân, cựu giảng viên người Việt Nam. Cô là quán quân Thần tượng thời trang F Idol 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Thế giới 2014, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Ngoài ra, Phạm Hương từng làm MC, giám khảo, huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam như The Face Vietnam với phiên bản Gương mặt thương hiệu 2016, The Look Vietnam: Vẻ đẹp thương hiệu 2017, Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.