Sau 20 năm, nam diễn viên VTV ngỡ ngàng một sự thật trong phim điện ảnh 'Đường thư'

Tuấn Tú "ẵm" vai điện ảnh đầu tay khi mới năm nhất

Chiến tranh đã đi qua nhưng sự ác liệt và những vết thương mà nó để lại thì không thể nào đong đếm. Đề tài này đã được đề cập trong nhiều tác phẩm điện ảnh, mỗi tác phẩm một cách kể, một cách tiếp cận khác nhau, đều mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

"Cine7- Ký ức phim Việt" tuần này, trước thềm kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, giới thiệu phim điện ảnh "Đường thư". Kịch bản "Đường thư" của nhà biên kịch Đoàn Tuấn nghe tên rất thơ nhưng lại là câu chuyện kể về những chiến sĩ quân bưu chuyển thư lên chốt trong chiến tranh rất ác liệt.

Nhân vật chính trong phim là Tân và An, được cấp trên giao nhiệm vụ chuyển một bức thư hỏa tốc cùng thư từ ở hậu phương lên cho anh em trên cao điểm 861 đang bị địch vây hãm bốn phía. Vượt qua những bãi mìn, những ổ phục kích, chứng kiến những mất mát hy sinh của đồng đội, cuối cùng hai chiến sĩ quân bưu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự thay đổi trong suy nghĩ của chàng lính trẻ tên An, cùng hình ảnh người chiến sĩ tên Tân đã nói lên tinh thần chiến đấu cao cả dù trên bất cứ đâu của anh bộ đội cụ Hồ.

Diễn viên Quốc Tuấn và Tuấn Tú trong phim "Đường thư".

Diễn viên Tuấn Tú - vai chiến sĩ Hoàng An.

Một đề tài hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong phim điện ảnh đã được mang tới bởi một ê-kíp làm phim rất trẻ lúc bấy giờ. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng khi ấy mới ngoài 30, còn diễn viên Tuấn Tú, lúc ấy vừa nhập học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất.

Kể về dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình, Tuấn Tú vẫn còn nhớ như in mối lương duyên giúp anh vào vai chính - chiến sĩ Hoàng An. Khi ấy Tuấn Tú là sinh viên năm nhất, đang học quân sự tại trường thì đạo diễn Bùi Tuấn Dũng tới chọn diễn viên. Ngay khoảnh khắc thấy Tuấn Tú phóng xe máy qua, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã khẳng định “Đây chính là Hoàng An”. Và chính người đạo diễn “hiền nhất, nhẹ nhàng nhất mà Tuấn Tú từng làm việc cùng” đã giúp anh tỏa sáng cùng vai diễn trong "Đường thư".

Bức thư từ người anh trai liệt sĩ được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng sử dụng trong phim “Đường thư”.

Sự thật về "hòn đá" suýt rơi trúng mặt Tuấn Tú

Hoàng An là chiến sĩ đặc công trẻ bị kỷ luật không được ra trận phải chuyển sang làm quân bưu. Ai bảo lính quân bưu không phải chiến đấu! Sự khốc liệt của chiến tranh khiến Hoàng An hiểu rằng, một lá thư cũng là vật rất quý không kém gì súng đạn để tiêu diệt quân thù nên trên đường đưa thư, anh quyết chiến đấu với địch để bảo vệ thư.

Đóng vai An, ngoài việc Tuấn Tú phải luyện tập để diễn xuất đạt những động tác kỹ thuật của một chiến sĩ đặc công nơi trận mạc, Tuấn Tú còn phải thể hiện rất nhiều tâm trạng của nhân vật An. An rất đau buồn khi người chiến sĩ bị thương chỉ kịp nghe thư của người thân do đồng đội đọc cho trước khi hy sinh. Rồi tâm trạng buồn khi thư của An không đến được người yêu vì cô đã hy sinh vì bom đạn...

Chia sẻ với "Cine7 - Ký ức phim Việt", Tuấn Tú nhớ lại kỷ niệm suýt bị một hòn đá rơi trúng khi quay cảnh 2 chiến sĩ Tân và An chiến đấu với quân địch. Thế nhưng bất ngờ là sau 20 năm, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng mới bật mí, viên đá tưởng suýt rơi trúng mặt Tuấn Tú ấy, thực ra lại là … bánh mỳ. Đội ngũ họa sĩ của phim đã khéo léo phun sơn lên bánh mỳ để tạo hiệu ứng hình ảnh như thật. Cũng có lẽ vì thế mà phán ứng sợ hãi của Hoàng An trong “Đường thư” mới chân thực đến thế.

Hình ảnh người mẹ đợi con được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng lấy ý tưởng từ chính mẹ của mình.

Còn với riêng đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống tham gia quân đội, vì vậy phim "Đường thư" có một ý nghĩa rất lớn với anh. Bức thư mà người anh trai liệt sĩ từng gửi về cho gia đình cũng được anh sử dụng trong phim và hình ảnh người mẹ đợi con được anh lấy ý tưởng từ chính mẹ của mình.

Dù kinh phí sản xuất phim hạn hẹp, nhưng vượt lên những khó khăn, ekip làm phim đã mang đến những hình ảnh chân thực nhất, phản ánh sự khốc liệt của chiến tranh. Với quay phim Vũ Đức Tùng, phân đoạn khiến anh nhớ nhất chính là khi một chiến sĩ đang hấp hối, nghe các đồng đội đọc thư mà vợ con gửi đến. Ngay chính anh khi quay cảnh đó cũng đã khóc.

Lần đầu mang hình ảnh người chiến sĩ quân bưu lên màn ảnh, chọn một cách kể không rườm rà, không triết lý, "Đường thư" ghi dấu bằng sự mộc mạc, giản dị và đầy xúc động như chính những dòng thư trong thời chiến. Có lẽ cũng chính vì thế mà sau 20 năm, phim điện ảnh Đường thư vẫn luôn được khán giả đón nhận, yêu mến.