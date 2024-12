Bị tước giấy phép, Karaoke Happy vẫn lén lút làm “động bàn tơ”

Tối 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng ở cơ sở kinh doanh Karaoke Happy. Trong đó, có quản lý, nhân viên quán và nhân viên tiếp ca và 2 khách đến hát.

Chủ quán karaoke Tươi Cười đã “lợi dụng” 3 bé gái chưa đủ 16 tuổi thế nào? Lợi dụng các bé gái chưa đủ 16 tuổi, nhóm bị cáo đã ép buộc làm tiếp viên tại karaoke Tươi Cười ở TP Cần Thơ để thu lợi bất chính.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 0h20’ ngày 2/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 369 Công an tỉnh và Công an TP Tây Ninh bất ngờ đột kích cơ sở karaoke trên.

Tại hiện trường, Công an phát hiện 35 khách cùng nhân viên đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Công an bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ, gồm: 0,1 gam ma tuy tổng hợp, 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra chất gây nghiện, Công an phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an đã lập biên bản cơ sở với nhiều dấu hiệu vi phạm như, hoạt động quá giờ quy định, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không có giấy phép kinh doanh…