Trước đó, BTC Chương trình Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) năm 2026 đã tổ chức buổi chấm Hội đồng chung khảo nhằm chọn ra các hồ sơ thuyết phục để tuyên dương. Hội đồng Chung khảo có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín..., đã đánh giá và tư vấn kết quả lựa chọn cho BTC.

BTC cho biết, năm 2026 là năm thứ 4 Chương trình SEI Awards được tổ chức (từ năm 2023). Qua khoảng thời gian phát động chương trình (9/2026) đến nay, đã có nhiều đơn vị, trường đại học, doanh nghiệp đăng ký tham gia với 352 hồ sơ. Sau khi chọn lọc, đã có 137 hồ sơ vào vòng sơ khảo và chung khảo.

TS. Nguyễn Thị Bích Lan – Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cho biết, năm nay, số lượng các hồ sơ tham dự Chương trình SEI Awards rất nhiều cùng với chất lượng ngày càng nâng cao; các sản phẩm, giải pháp tham gia ở các hạng mục rất thuyết phục. Thông qua chương trình, BTC mong muốn tuyên dương và kết nối, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số phục vụ cho sự nghiệp đổi mới giáo dục.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Chương trình SEI Awards cùng thành viên hội đồng tham gia đánh giá, lựa chọn các hồ sơ thuyết phục để tuyên dương.





PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn nhấn mạnh, sau khi có kết quả của vòng chấm sơ khảo, các thành viên Hội đồng Chuyên môn cùng trao đổi, thảo luận, chấm điểm để có kết quả thống nhất về các hồ sơ sẽ được tuyên dương của chương trình.

Hội đồng chuyên môn đã thống nhất đưa ra danh sách 114 hồ sơ của các đơn vị được tuyên dương tại 3 Hạng mục của Chương trình:

Môi trường giáo dục của năm (Innovation Environment of the Year): Tôn vinh các tổ chức giáo dục, các trường học sáng tạo thúc đẩy thay đổi trong môi trường học tập thông qua sử dụng công nghệ số, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo và phát triển bền vững trong giáo dục và đào tạo;

Sáng tạo giáo dục của năm/Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo (Innovation/Vator of the Year): Tôn vinh các sáng kiến độc đáo, cá nhân/tổ chức/mô hình hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quá trình giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực, phát triển bền vững tổ chức;

Ảnh hưởng giáo dục của năm (Impact Award): Tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số và dự án có khả năng tạo ra ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

BTC vinh danh các sáng kiến giáo dục thông minh tiêu biểu năm 2025.

Chương trình Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) năm 2026 sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày Chủ nhật (29/11/2026) tại Nhà hát Quân đội (130 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Hà Nội) và truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội 2.