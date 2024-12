'Biểu tượng gợi cảm' Samatha Fox phấn khích tới Việt Nam lần đầu

Trong thập niên 80 và 90, tủ quần áo và "góc học tập" của rất nhiều thiếu nữ Việt Nam dán ảnh poster của một nữ ca sĩ có mái tóc bạch kim, ăn mặc phóng khoáng và tư thế pose hình đầy tự tin, mạnh mẽ. Đó là Samantha Fox – người mẫu kiêm ca sĩ đến từ nước Anh, người "khuynh đảo" từ các cuốn băng cassette, băng video VHS (Video Home System - là một chuẩn tiêu dùng của công nghệ video analog trên băng cassette) với những bản Disco "nghe nhạc hiệu là muốn đứng lên nhảy" như "Nothing's Gonna Stop Us Now", "Touch Me (I Want Your Body)" hay "I Only Wanna Be with You".

Samantha Fox – người mẫu kiêm ca sĩ đến từ nước Anh biểu tượng cho sự gợi cảm.

Samantha Fox là một trong những biểu tượng nổi bật của văn hóa đại chúng thập niên 80, không chỉ tại Anh mà còn trên toàn thế giới. Với giọng hát quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo, cô trở thành hình mẫu cho nhiều người trẻ và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cả âm nhạc và thời trang quốc tế.

Xuất thân là một người mẫu nhưng Samantha Fox bắt đầu tập trung cho sự nghiệp âm nhạc vào năm 1986 với album đầu tay "Touch Me". Người đẹp tóc vàng nhanh chóng ghi điểm với khán giả qua những giai điệu pop sôi động kết hợp với âm hưởng dance đình đám của thập niên 80. Bài hát "Touch Me (I Want Your Body)" không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh mà còn lan tỏa khắp châu Âu và Mỹ, trở thành một trong những ca khúc biểu tượng của thập kỷ và cho đến nay, bản hit này vẫn hàng ngày vang lên ở nhiều nơi trên thế giới bởi giai điệu bắt tai, toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Âm nhạc của Samantha thường mang tính chất vui tươi, năng động, phản ánh tinh thần tự do và phóng khoáng của giới trẻ thời bấy giờ. Cô không ngại thử nghiệm nhiều thể loại phong cách, từ pop-rock đến dance-pop, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong sự nghiệp âm nhạc. Giọng hát mạnh mẽ, gợi cảm kết hợp với những giai điệu "nghe một lần nhớ luôn" đã giúp cô chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

Tại Việt Nam những năm 80, thời trang của Samantha Fox dù không được trực tiếp phổ biến như tại châu Âu, nhưng vẫn len lỏi qua các băng cassette, băng video VHS, poster và hình ảnh trên tạp chí nước ngoài được nhiều người đưa về. Nhiều thanh niên Việt Nam ngày trước, đặc biệt là các khu vực đô thị như Hà Nội hay TP HCM, đã bắt đầu mô phỏng phong cách của cô qua những cách sáng tạo của riêng mình.

Cho đến nay, nhắc tới Samantha Fox, các thế hệ sau này có thể cảm thấy tên nghe hơi "lạ" nhưng khi những "I Only Wanna Be with You", "Nothing's Gonna Stop Us Now" hay "Touch Me" vang lên, họ lập tức thấy quen và có thể hát theo. Từ băng cassette, băng video VHS cho đến nay là Apple Music, Spotify, âm nhạc và phong cách của Samantha Fox vẫn tiếp tục được lan tỏa tới nhiều thế hệ sau và bản thân nữ ca sĩ vẫn đi lưu diễn liên tục trên khắp thế giới.

Samantha Fox sẽ có mặt trong đêm nhạc "Dalat Spring Concert" ở thành phố mộng mơ Đà Lạt vào tối 21/12.

Đêm nhạc "Dalat Spring Concert" ở thành phố mộng mơ Đà Lạt vào tối 21/12 đánh dấu lần đầu tiên "biểu tượng gợi cảm" của xứ sở sương mù đến và biểu diễn tại Việt Nam. Samantha Fox sẽ cùng Boney M.Liz Mitchell và Joy – những cái tên thân thuộc không chỉ của nhạc Disco mà của một thời kỳ vàng son của văn hóa đại chúng thập niên 80 – sẽ đứng chung trên sân khấu và biểu diễn miễn phí cho khán giả tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

"Dalat Spring Concert" diễn ra vào 19h30 ngày 21/12/2024 tại Quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án âm nhạc quốc tế "Dalat Spring Concert" được tổ chức thường niên với sự phối hợp của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở VHTT&DL Lâm Đồng, UBND TP.Đà Lạt nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Lạt là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc được UNESCO công nhận và hướng đến xây dựng Đà Lạt là điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới.