Bộ Công an khen thưởng lực lượng phá vụ án giết người ở Vĩnh Long

Tối 9/2, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã quyết định khen thưởng các lực lượng phá án vụ giết người phân xác tại Vĩnh Long.

Các lực lượng được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tam Bình thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long và Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành thuộc Công an tỉnh Bến Tre.

Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tấn công tội phạm trong những ngày cận Tết, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm thủ phạm, bảo đảm tính nghiêm minh cua pháp luật.

Ngày 7/2, khi phát hiện một phần cơ thể người trên tuyến sông Kênh Xáng ở xã Mỹ Thạnh Trung, Công an huyện Tam Bình phát động người dân truy tìm các phần thi thể còn lại và xác định nạn nhân là bà T.T.D (62 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ Quận 1, TP.HCM).

Nghi phạm là Trương Văn Út (46 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Trương Văn Út tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Bộ Công an)

Chiều 8/2, công an khám nghiệm ngôi nhà của Út và bà D, nơi có thể là hiện trường vụ án, đồng thời truy bắt Trương Văn Út.

Đến trưa 9/2, Út bị bắt khi đang chạy xe máy trên địa bàn huyện Châu Thành, Bến Tre.

Tại cơ quan công an, Út khai nhận có quan hệ vợ chồng với bà D và đã đăng ký kết hôn vào năm 2023. Cả hai là người địa phương khác đến thuê trọ tại huyện Tam Bình từ khoảng 3 tháng nay.