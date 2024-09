Bố hoa hậu Kỳ Duyên: 'Tôi giáo dục con kỹ lưỡng'

Bố mẹ, anh trai và chị dâu của Nguyễn Cao Kỳ Duyên từ Hà Nội vào TP HCM cổ vũ cô thi chung kết tối 14/9. Ông Nguyễn Văn Thành, 62 tuổi - bố Kỳ Duyên - đợi tới 1h sáng hôm sau để gặp con gái sau khi cô đăng quang. Ông Thành nói mình xúc động, tự hào khi Kỳ Duyên giành vương miện. "Đó là cảm xúc vỡ òa trong cuộc đời tôi. Đây là lần hai Duyên chiến thắng, niềm hạnh phúc y lần đầu. Tôi tin với bản lĩnh, sự mạnh mẽ, con sẽ tuân thủ tốt lịch trình sau đăng quang, tiếp bước các hoa hậu cống hiến cho xã hội, mang vinh quang về cho đất nước", ông Thành nói.

Bố hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh:

Ông Thành tiết lộ Kỳ Duyên là con gái út trong gia đình có hai anh em. Anh trai hơn Kỳ Duyên 9 tuổi, từng học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định như cô. Theo ông Thành, gia đình kinh doanh nhưng ông không ưu tiên kiếm tiền, bàn giao hết việc cho thợ, tập trung uốn nắn con.

"Tôi dành hết thời gian chăm sóc gia đình. Tôi nghĩ con mình sau này muốn có cuộc sống tốt phải trau dồi kiến thức, được ba mẹ kèm cặp, giáo dục kỹ lưỡng. Điều khiến tôi tự hào nhất là nhờ bố mẹ theo sát, Duyên và anh trai đều học lớp chọn, trường chuyên của Nam Định. Đến giờ, các em đều sống tự lập, không phiền hà người thân. Riêng Duyên cá tính, quyết liệt, luôn nỗ lực hết mình và làm gì cũng phấn đấu cao độ", ông Thành cho biết.

Bố Kỳ Duyên nói luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Ông mong con gái đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng, giữ tinh thần tốt cho cuộc thi quốc tế sắp tới.

Linh, 37 tuổi - anh trai Kỳ Duyên - cho biết em gái không tâm sự nhưng mọi thành viên trong gia đình đều hiểu áp lực cô đối mặt. "Chúng tôi biết rất khó để Duyên lại đăng quang nên chỉ động viên em thi đấu hết sức, sử dụng toàn bộ năng lực bản thân. Duyên sống rất trách nhiệm với gia đình, yêu thương cha mẹ và anh em. Gia đình mừng khi Duyên hoàn thành ước mơ, đánh dấu mốc mới trong sự nghiệp", anh Linh nói.

Hoa hậu Kỳ Duyên bên bố mẹ và vợ chồng anh trai. Ảnh:

Về phía Kỳ Duyên, cô xem gia đình là điểm tựa tinh thần. Hoa hậu biết ơn khi bố mẹ và anh trai, chị dâu luôn ủng hộ cô "cháy" hết mình với ước vọng thanh xuân. Người đẹp nói được tiếp thêm tinh thần lớn khi người thân vào TP HCM cổ vũ thi chung kết. Cô nói: "Tôi thấy mình ngầu và tự hào về bản thân. Sau 10 năm trở thành Hoa hậu Việt Nam, tôi tiếp tục giành vương miện tại một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ. Tôi đã đạt được ước mơ của mình là sắp tới được hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành tân hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024 trong chung kết diễn ra tại TP HCM tối 14/9. Xuyên suốt các phần thi, người đẹp thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu. Với việc trở thành tân hoa hậu, Kỳ Duyên sẽ thi Miss Universe lần thứ 73 diễn ra vào cuối năm tại Mexico. Cô đồng thời nhận hai tỷ đồng tiền mặt, trong đó 500 triệu đồng được cô trích ra để ủng hộ đồng bào bão lũ ở miền Bắc .

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Tiếp tục thi hoa hậu sau 10 năm, người đẹp cho biết vì cô đau đáu giấc mơ chinh phục cuộc thi quốc tế. Cô cũng là người đẹp đầu tiên đăng quang hai cuộc thi hoa hậu lớn trong 10 năm.